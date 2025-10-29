Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

“Απόψε, αποχωρώ από τη θέση μου ως επικεφαλής κόμματος, με βαριά καρδιά”, δήλωσε ο Τίμερμανς σε ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η συμμαχία του προβλέπεται να λάβει 20 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι 25 που είχε στην προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, το κεντρώο, φιλελεύθερο κόμμα Δημοκράτες 66 (D66) αναμένεται να εξασφαλίσει 27 έδρες, εκθρονίζοντας το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, το οποίο σύμφωνα πάντα με τα ίδιο exit poll, ακολουθεί με 25 έδρες (δώδεκα λιγότερες από τις προηγούμενες εκλογές). Τρίτο φαίνεται να έρχεται το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) me 23 έδρες, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι (GroenLinks-PvdA) με 20 έδρες και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) με 19.

Συνολικά σύμφωνα με τα exit poll στην Βουλή των 150 εδρών θα εισέλθουν συνολικά 15 διαφορετικά κόμματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις πιθανότητες σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας, που παραδοσιακά κυβερνούν την χώρα.