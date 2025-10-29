«Είχανε από παλιά, είχαν περιουσιακά και τέτοια και τσακωνόντουσαν», αναφέρει συγγενείς θύματος και δράστη για το φονικό στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη. Ο 23χρονος και ο 52χρονος, αν και ήταν συγγενείς, φαίνεται ότι είχαν από καιρό μεταξύ τους διαφορές. «Τον πιτσιρικά τον είχε σαν οικογένεια. Από τη μία ήθελε να τον προστατέψει, από την άλλη ήθελε να τον πειράξει», προσθέτει μάρτυρας για τη σχέση των δύο ανδρών.

Παρά το γεγονός, ότι το θύμα φαίνεται να είχε μία στενή σχέση με το δράστη, ταυτόχρονα οι δυο τους είχαν αρκετές εντάσεις. «Κάπου κοντραριστήκαν στα λόγια, κοντραριζόντουσαν. Του έδωσε μία φορά ένα χαστούκι», συμπληρώνει συγγενής και των δύο. «Προχθές στην γιορτή του κάστανου καθόταν ο πιτσιρικάς με την παρέα του και πήγε (το θύμα) στην παρέα αλλά ήταν πιωμένοι και οι μεν και οι δε και κάτι του είπε εκεί και νόμιζε ότι… Έκανε μία απότομη κίνηση και νόμιζε ότι πάει να βγάλει πιστόλι (το θύμα) και ο πιτσιρικάς τράβηξε το δικό του και τον σκότωσε», συνεχίζει ο ίδιος μάρτυρας.

«Το θέμα είναι να μην προχωρήσει το πράγμα και από την μία πλευρά και από την άλλη. Να μην χωριστούμε στα 2 και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Εύχομαι να μην προχωρήσει», σχολιάζει σχετικά με το ενδεχόμενο βεντέτας. Υπενθυμίζεται ότι το όπλο με το οποίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο, ο δράστης το πέταξε σε χωράφι.

«Στο χωριό του δεν θα τον θάψω»

«Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ, δεν θα την μάθετε ποτέ. Εγώ να σας πω, τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω», λέει η σύζυγος του 52χρονου θύματος. Η ίδια τονίζει δε, πως «τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου, μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό».

Ωστόσο, ο χαρακτήρας του θύματος, σύμφωνα με μαρτυρίες στο χωριό, ήταν εκρηκτικός. Άλλες μαρτυρίες από το συγγενικό περιβάλλον θα πουν πως απλά δεν ήθελε την αδικία, από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν πως οι εκρήξεις του συχνά τον έφερναν σε δύσκολη θέση.

«Φοβάμαι βεντέτα, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες»

Ο δικηγόρος του 23χρονου δράστη, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega, επισήμανε πως ο εντολέας του έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. «Το όπλο ήταν του πατέρα του. Ο ίδιος δεν είχε άδεια. Φοβάμαι βεντέτα, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει μεγάλο μένος. Έχει μετανιώσει για την πράξη του και έχει ζητήσει συγγνώμη. Κατά την απολογία του το Σάββατο θα πει τι έγινε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση»

Από την άλλη πλευρά, συγγενής του δράστη εξηγεί πως έφτασαν στο φονικό, «Για εμάς που ξέρουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός, ήταν θέμα χρόνου να τον βγάλει κάποιος από τη μέση. Είχε πρόβλημα με όλο το χωριό αυτός, κανείς δεν του μιλούσε στο χωριό. Ο άνθρωπος ήταν περίεργος τύπος. Ήταν επιθετικός, ο άνθρωπος ήταν τρελός, δεν ήταν με τα καλά του. Το παιδί δεν είχε την ψυχραιμία που χρειαζόταν, που θα είχε ένας μεγαλύτερος και έμπλεξε αυτός. Το παιδί τώρα πάνω στην προσβολή της μάνας του, πάνω στον φόβο που ένιωσε ότι θα γίνει το αντίθετο από ό,τι έγινε, σου λέει καλύτερα να προλάβω εγώ».

«Ήταν επιθετικός, είχε ξυλοδαρμούς αρκετούς και είχε και πάρα πολλές μηνύσεις. Το ποινικό του μητρώο ήταν ξεχειλισμένο. Αυτός πήγε και μπήκε στην παρέα του μικρού και δεν έπρεπε να το κάνει. Πήγε και τσαμπουκαλεύτηκε μέσα στους άλλους, στην παρέα του πιτσιρικά που ήταν όλο το σόι εκεί πέρα. Δεν επιτέθηκε ο πιτσιρικάς. Ο πιτσιρικάς, είναι πιτσιρικάς, δεν θα σκεφτεί αυτό που θα κάνει, τώρα το σκέφτεται που είναι μέσα. Είναι μετανιωμένο, κατάλαβε την πράξη του, από εκεί και πέρα τώρα θα κάνει υπομονή, όλοι θα κάνουν υπομονή», σημειώνει.

«Ο πατέρας του δολοφόνου και (το θύμα) κάνανε πάρα πολύ παρέα και μεγαλώσανε μαζί. Δεν είχαν διαφορές. Το τι ακούγονται τώρα, συνέχεια, κατηγορίες, είναι υπέρ τους για να δούνε πώς θα τα βγάλουνε πέρα. Δεν υπάρχει παρεξήγηση. Κατέβηκε κάτω στην πλατεία για να πιούνε ένα ποτηράκι κρασί και ετοίμαζε η μεγάλη κόρη στο σπίτι για την γιορτή, ‘ετοίμασα, ετοίμασα, καθάρισα το σπίτι, ετοίμασα’ μου λέει ‘να φέρουν το φέρετρο ή να φτιάξω να φάμε για την γιορτή του’», λέει συγγενής του θύματος.