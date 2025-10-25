Πλήθος κόσμου, άνθρωποι όλων των ηλικιών, προσέρχεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών, για να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο, η σορός του οποίου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 το πρωί.

Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η εξόδιος ακολουθία. Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στενή φίλη του Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο αγαπημένος του Αλέξης Κυριτσόπουλος που φιλοτεχνούσε τα υπέροχα εξώφυλλα των δίσκων του, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης αλλά και ο προσωπικός του γιατρός ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς μάχη του με τον καρκίνο.

Στη Μητρόπολη βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Νικήτας Κακλαμάνης: «Για τον Σαββόπουλο δεν ισχύει η ρήση “ουδεις αναντικατάστατος”»

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ο οποίος έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στο ΕΡΤ NEWS:

«Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίο η ρήση “ουδείς αναντικατάστατος” δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι.» είπε σε δήλωσή του.

Χρήστος Θηβαίος: «Υπέροχος Έλληνας, σπουδαίος ποιητής»

Νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρέθηκε ο τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος. «Όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης», σημείωσε σε δηλώσεις του στο ERT NEWS και προσέθεσε: Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια».

Το λαϊκό προσκύνημα θα ολοκληρωθεί στις 13:00. Από τις 06:00 το πρωί ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.