Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωράει αύριο Σάββατο 25/10 η Αστυνομία, ημέρα της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου.
Η εξόδιος ακολουθεία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή του δημοσία δαπάνη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Από τις 6:00 έως ότου ολοκληρωθεί η τελετή θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.