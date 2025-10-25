Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της αείμνηστης προέδρου του ΠαΣοΚ, Φώφης Γεννηματά.

Ανδρουλάκης: Συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξε

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας» σημειώνει και προσθέτει: «Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα».

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε· ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας» καταλήγει.

Δούκας: Το παράδειγμά της μας δείχνει τον δρόμο για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία

Με ανάρτησή του τιμά τη μνήμη της και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«4 χρόνια χωρίς τη Φώφη. Είχα την τιμή να με επιλέξει για συνεργάτη της και να γνωρίσω από κοντά τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το ήθος της.