Στην τελική ευθεία έχει μπει όπως φαίνεται, η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Οι Αρχές “βλέπουν” ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης όπως και σχέδιο διαφυγής.

«Υπάρχει έρευνα για ένα άτομο που είχε βοηθητικό χαρακτήρα στην υπόθεση και προφανώς ένα άπληστο άτομο που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και που πλήρωσε από την τσέπη του για να γίνουν όλα αυτά. Πάντα η ΕΛ.ΑΣ. «δένει» πρώτα την υπόθεση ώστε αμέσως να γίνουν τα εντάλματα σύλληψης», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος θα κληθούν ίσως και εντός της εβδομάδας, να δώσουν νέα κατάθεση. Επίσης έχει γίνει άρση απορρήτου», συνέχισε.

Φοινικούντα: Ποιους δείχνει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Τα ερωτήματα

Πακιστανικά τηλέφωνα, πλαστές πινακίδες, περίστροφο – Πόσο κόστισε η διπλή δολοφονία;

Οι Αρχές βλέπουν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτέλεσης όπως και σχέδιο διαφυγής. Εύλογα αναρωτιέται κανείς πόσο μπορεί να κόστισαν όλα αυτά που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δύο νεαροί δράστες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιδιωτικού ερευνητή, Γιώργου Τσούκαλη, οι πλαστές πινακίδες κοστίζουν 100 ευρώ, το περίστροφο 500-1.000 ευρώ και τα πακιστανικά τηλέφωνα 50-100 ευρώ για κάρτες SIM.

Υπήρχε κάποιος λοιπόν που χρηματοδοτούσε τις συνολικά τρεις επιθέσεις στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ; Από τη στιγμή μάλιστα που και οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Ήμουν απεγνωσμένος χωρίς λεφτά και χωρίς να έχω κάπου να μείνω. Τότε σκέφτηκα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια», κατέθεσε ο φερόμενος ως συνεργός.

Πήγε Φοινικουντα τρεις φορές σ’ έναν μήνα

Εκτός από όλα αυτά όμως, υπάρχουν και τα έξοδα μετακίνησης τα οποία παρουσίασε το Live News είναι πολλά για κάποιον που ισχυρίζεται πως είναι φτωχός.

Όπως διαπιστώνεται ο φερόμενος ως συνεργός πήγε στη Φοινικούντα τρεις φορές μέσα σε ένα μήνα.

Όπως έχει υποστηρίξει ο ίδιος, είχε ξεκινήσει μια μέρα πριν από την Αθήνα. Πήγε από την Νέα Εθνική μέχρι κάτω στην Φοινικούντα, κάτι που σημαίνει πως για το πήγαινε – έλα πλήρωσε βενζίνη 40-50 ευρώ. Και διόδια 24 ευρώ.

«Πρωινές ώρες στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασα σε ένα χωριό κοντά στην Καλαμάτα και βρήκα ένα μικρό ξενοδοχείο όπου και κοιμήθηκα», πρόσθεσε στην κατάθεσή του ο ίδιος.

Εκτός από την διανυκτέρευση εκτιμάται πως θα ξόδεψε άλλα 40 ευρώ σε φαγητό ενώ μετά την αποτυχημένη απόπειρα επέστρεψε άπραγος με το σκούτερ του πίσω στην Αθήνα.

Δεύτερη απόπειρα

Ο 22χρονος που δηλώνει φτωχός αποφασίζει να ξανακάνει το ίδιο ταξίδι, δύο μέρες μετά. Αυτή τη φορά διαλέγει την Παλαιά Εθνική για να γλιτώσει τα διόδια μια διαδρομή, όμως που είναι σαφώς μεγαλύτερη με στροφές και επομένως θα ξόδεψε περισσότερα σε βενζίνη.

Δεν διανυκτέρευσε και επομένως είχε μόνο τα έξοδα του φαγητού του.

«Έφτασα στο σπίτι του, περίπου το μεσημέρι αλλά τότε είδα ότι ήταν ακόμα δύο αυτοκίνητα, λες και με είχαν καταλάβει και με περίμεναν. Ανέβηκα γρήγορα στο σκούτερ και ξεκίνησα να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έτρεχα με 120 χιλιόμετρα την ώρα γιατί τα αυτοκίνητα προσπαθούσαν να με εμβολίσουν και να με ρίξουν κάτω», κατέθεσε ο ίδιος.

Μέσα σε αυτό το τριήμερο λοιπόν υπολογίζεται να ξόδεψε το ποσό των 250 ευρώ.

Ένας νέος άνθρωπος που έχει φύγει από το πατρικό του, δεν εργαζόταν, έχει ζητήσει χρήματα από τους γονείς του, δεν του έχουν δώσει, είναι άξιο απορίας πού βρήκε αυτά τα λεφτά, πώς πέρασε τον υπόλοιπο μήνα και πώς βρήκε ξανά χρήματα για να πάει τρίτη φορά στην Φοινικούντα.

Και μάλιστα ακόμα πιο οργανωμένος.

Το τρίτο χτύπημα

Η 3η απόπειρα ήταν σαφώς πιο οργανωμένη. Αυτή τη φορά ζήτησε την αρωγή κι ενός φίλου. Δεν πήρε αεροβόλο αλλά περίστροφο και χρησιμοποίησε ένα μεγαλύτερο μηχανάκι με πλαστές πινακίδες.

Είχε την οικονομική ευχέρεια να πάρει ταξί, να πάει να παραλάβει τον συνεργό από το σπίτι και να πάνε στο σημείο που θα έπαιρναν το σκούτερ.

Είχε τα χρήματα να πληρώσει ένα καλό ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και να ξαναπληρώσει για 3η φορά την βενζίνη για αυτό το ομολογουμένως μεγάλο ταξίδι.

«Αφού λοιπόν οδηγήσαμε περίπου 6-7 ώρες, φτάσαμε στην Καλαμάτα. Αφού φτάσαμε στο ξενοδοχείο, κοιμηθήκαμε περίπου μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας», κατέθεσε.

Εκτός από το φαγητό, τα τσιγάρα και ενεργειακά ποτά που κατανάλωσαν με τον συγκατηγορούμενο του, ο 22χρονος την επόμενη μέρα με το φονικό πλήρωσε πάντα μετρητά. Το εισιτήριο του ΚΤΕΛ, όπως και το νέο πακέτο τσιγάρων καθώς αυτό που ήδη είχε θα είχε βραχεί αν είχε κολυμπήσει.

«Θυμάμαι ότι μπήκα στο λεωφορείο για Αθήνα περίπου 19:30. Έφτασα Αθήνα περίπου 22:00′ με 22:30΄ ώρα, πήρα ταξί και πήγα σε ξενοδοχείο στο Παγκράτι για να κοιμηθώ», πρόσθεσε στην κατάθεση.

Αν λοιπόν πλήρωσε και ταξί μέχρι το Παγκράτι και ξενοδοχείο να κοιμηθεί, ξόδεψε συνολικά 338 ευρώ. Αν συνεκτιμήσει κάποιος το περίστροφο, τις πλαστές πινακίδες και το πακιστανικό τηλέφωνο το ταξίδι αγγίζει τα 1500 ευρώ.

Όλα αυτά τα πλήρωσε ο 22χρονος νεαρός που είχε πάει άλλες δύο φορές στη Φοινικούντα τον ίδιο μήνα και ισχυρίζεται πως όλα τα έκανε εξαιτίας της άθλιας οικονομικής τους κατάστασης.