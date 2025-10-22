Κοντά στη λύση του μυστηρίου της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, πλησιάζουν οι Αστυνομικές και Δικαστικές αρχές, συνθέτοντας ένα – ένα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης αυτής.

Φως στην έρευνα αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Την εμπλοκή και άλλων ερευνούν οι αρχές

Εκτός των δύο 22χρονων κατηγορουμένων που ήδη είναι προφυλακισμένοι, το μικροσκόπιο των Αρχών απασχολούν και άλλα άτομα για τυχόν εμπλοκή τους στο διπλό έγκλημα.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής, σχολίασε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως κατά την άποψή του, θα εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Οι αντιφάσεις στην απολογία του φερόμενου ως συνεργού

Την ίδια ώρα ελέγχονται οι αντιφάσεις του 22χρονου που κατηγορείται ως συνεργός στο διπλό φονικό καθώς βίντεο ντοκουμέντο του MEGA τον δείχνει λίγες ώρες μετά την εκτέλεση, να περπατάει αμέριμνος και ψύχραιμος στην πόλη της Καλαμάτας.

Όπως καταγράφεται στα αποκλειστικά πλάνα του Mega, τρώει, πίνει καφέ, περνά μπροστά από δεκάδες ανθρώπους.

Ωστόσο, ο 22χρονος κατηγορούμενος έχει ισχυριστεί ότι μετά τις δολοφονίες έφυγε μόνος του από τη Φοινικούντα, κολύμπησε για 7 ώρες και περπάτησε άλλες 14, ώσπου έφτασε στην Καλαμάτα.

Αντίθετα, στο βίντεο φαίνεται καθαρός, στεγνός, καθόλου ταλαιπωρημένος και με διαφορετικά ρούχα από αυτά που φορούσε στο κάμπινγκ.

Συγκεκριμένα, την ημέρα της δολοφονίας έχει καταγραφεί, ως συνοδός στο σκούτερ του φίλου του, να φοράει λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και ένα τσαντάκι χιαστί.

Και για άλλον εμπλεκόμενο μιλά ο Καλλιακμάνης

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα. Αυτοί είπαν πως τα είχαν στη θήκη της κιθάρας. Υπάρχει μία απόκλιση μίας ώρας και είκοσι λεπτών από τη στιγμή που εθεάθησαν στον κόμβο μέχρι και την ώρα της δολοφονίας. Έχουν πάει σε κάποιο σπίτι, έχουν κρυφτεί κάπου; Ή περίμεναν να τους δώσει κάποιος το σήμα για να τους πει κάποιος “τώρα ελάτε”», πρόσθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Οι δράστες χώρισαν κοντά στο σπίτι του ανιψιού

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες αμέσως μετά τη δολοφονία χώρισαν στο σημείο όπου βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος.