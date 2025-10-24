Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η διαδικασία της ανάκρισης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, ενώ νέα στοιχεία παρουσιάζονται μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, η ανακρίτρια έχει στα χέρια της επικοινωνίες από επτά κινητά τηλέφωνα που έγιναν τη νύχτα του εγκλήματος. Αλλά και τηλεφωνήματα που έγιναν τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες μεταξύ Μεσσηνίας και Αθήνας, και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος του μυστηρίου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Αρχές έχουν εστιάσει τις έρευνές τους στην ύπαρξη ηθικού αυτουργού. Μέσα από τα στοιχεία που προστίθενται αναμένεται να διαλευκανθούν όλες οι αντιφάσεις των μέχρι τώρα απολογιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

«Το κίνητρο για εμάς είναι οικονομικό»

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, χρόνια δικηγόρος του άτυχου 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, πλέον εκπροσωπεί την ανιψιά του θύματος και μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει την εντολέα μου είναι να μάθουμε όλους τους δράστες, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο οι δύο 22χρονοι». Συμπλήρωσε δε, πως «το κίνητρο για εμάς είναι οικονομικό, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου».

Μάλιστα, η δικηγόρος άφησε σαφείς αιχμές πως ενδεχομένως να υπάρχει εμπλοκή και συγγενικών προσώπων στο διπλό φονικό. Υπογράμμισε, ως και η ανιψιά του θύματος θεωρεί ότι «ίσως ο ηθικός αυτουργός προέρχεται μέσα από την οικογένεια».

«(Το όπλο) θα δώσει κρίσιμα ευρήματα»

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε η Κατερίνα Φραγκάκη στο γεγονός ότι παραμένει άγνωστο ακόμα, το ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός, δηλαδή ποιος τράβηξε τη σκανδάλη εναντίον των θυμάτων. «Ελπίζω οι αρχές να το εντοπίσουν, γιατί θα δώσει κρίσιμα ευρήματα. Πιστεύω πως στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα», εξήγησε η ίδια.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το σκούτερ, με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, και το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η εξέταση ενός βίντεο- ντοκουμέντο που δείχνει έναν από τους εμπλεκόμενους στα ΚΤΕΛ του Κηφισού λίγες ώρες μετά το διπλό φονικό.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι Αρχές έχουν αρχίσει να ολοκληρώνουν το παζλ για το τι έχει συμβεί. Δηλαδή, έχουν μία καθαρή εικόνα για τα κίνητρα και τα πρόσωπα που έχουν εμπλακεί στο έγκλημα. Ωστόσο, τα σημεία σταδιακά θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.