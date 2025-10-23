Την ώρα που οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, νέες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση.

Ο εργοδότης των δύο 22χρονων συλληφθέντων έχει αναφέρει ο ίδιος ότι δεν γνωρίζει τον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο φαίνεται να έχει πει ότι έχει αποθηκευμένο στις επαφές του τον αριθμό του κινητού του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 68χρονος ήταν γραμμένος στις επαφές του εργοδότη με υποκοριστικό κι όχι με το όνομά του.

Αναλυτικά ο εργοδότης ανέφερε:

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου είχε δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Παράλληλα, η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα αναφέρει για τον επιχειρηματία ότι: «Ο 68χρονος είχε περίεργη συμπεριφορά με τα ανήλικα αγόρια και πολλές φορές τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια και για τον γιο της ανιψιάς του που είναι 17 χρονών. Δεν ξέρω και δεν έμαθα αν του έχει κάνει κάτι παραβατικό αλλά γενικά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή».

Το φονικό

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διπλή δολοφονία:

«Όταν έγινε το φονικό ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος.

«Η πόρτα της ρεσεψιόν είχε κλείσει και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με έναν φακό που δεν θυμάμαι το όνομά του και μας βοηθούσε για να βρούμε τα κλειδιά, γιατί όπως έτρεχε ο σύντροφός μου για να ξεφύγει μάλλον του έπεσαν από τις τσέπες.

Εγώ κάποια στιγμή όπως προχωρούσα έπεσα πάνω στον νεκρό επιστάτη και έπαθα σοκ».

Το μυστήριο με το πλέξιγκλας

Ένα από τα πράγματα που έχουν δημιουργήσει ένα επιπλέον μυστήριο γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, είναι η ύπαρξη ενός πλέξιγκλας στο γραφείο που βρήκαν τραγικό θάνατο ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας την ώρα της δολοφονικής επίθεσης, έχει πει ότι ο θείος του καθόταν στο γραφείο όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Με βάση αυτή την περιγραφή, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνεται το πλέξιγκλας να είναι άθικτο, αφού και οι Αρχές μιλούν για πυροβολισμό με ευθεία βολή.

Η μαρτυρία

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε αποκλειστικά φίλος του 68χρονου, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη στο κάμπινγκ που ήταν ιδιοκτήτης.

Οι σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπαίνουν στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες συχνά αποδεικνύονται αποκαλυπτικές.

Το Live News εξασφάλισε μία μαρτυρία από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολλά, ήταν ίσως ο πιο κοντινός άνθρωπος στο 68χρόνο θύμα, δεν γνώριζε όμως φυσικά μόνο αυτόν αλλά και όλα τα άλλα πρόσωπα που τον περιέβαλαν.

-Έφευγε το πρωί, πήγαινε στο άλλο το μαγαζί γιατί δούλευε και τη νύχτα και ήταν όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ αργά έμενε στο κάμπινγκ. Και δεν έκανε ένα μπάνιο. Δηλαδή ένα μπάνιο στη θάλασσα δεν είχε κάνει. Δούλευε, ήταν εκεί και μου έλεγε έχω κουραστεί, αλλά δεν γίνεται μόνο του. Όλοι ζητάνε κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω.

-Τι τον είχε πιέσει τόσο πολύ, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που ζήταγαν;

-Οι δικοί του φαντάζομαι.

Ο 68χρόνος έχει περιγραφεί ως δοτικός αλλά και δεσποτικός, εργασιομανής αλλά και συγκεντρωτικός, οι φίλοι του έβλεπαν έναν άνθρωπο πιεσμένο που όμως δεν παραχωρούσε καμία εργασία να την κάνει κάποιος άλλος.

«Μα δεν μπορούσε να το δουλέψει ο (ανιψιός) ήταν μικρό παιδί. Ούτε ήξερε και ούτε και ήθελε έτσι όπως τον έβλεπα. Τι να δουλέψει; Αυτός όποιον έβρισκε, του έλεγε «έλα έτσι». Μα έτσι έκανε… όποιον γνώριζε «Α! έχω κάμπινγκ! Έλα!». Και γι’ αυτό είχε και επιστάτη για να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ο άνθρωπος γιατί έφευγε και ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά».

Κομβικό σημείο στην ζωή του φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που δέχτηκε πριν λίγο καιρό, φαίνεται πώς από την μία διασκέδαζε ή προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να φανεί ψύχραιμος κι από την άλλη αναζητούσε καταφύγιο στο κάμπινγκ.

Η περιγραφή της επίθεσης

-Τι σας έλεγε;

-Πρώτα από όλα ότι ανησυχούσε. Ότι αυτός που τον χτύπησε πίσω από αυτό κρύβεται άτομο με συμφέρον. Δεν ήξερε ποιος είναι. Ένιωσε ότι θα είναι ασφαλής και γι’ αυτό πήγε να μείνει στο κάμπινγκ, έτσι πίστευε ότι επειδή θα έχει και κόσμο, αποκλείεται. Πίστευε ότι αυτό το άτομο που κρυβόταν πίσω από αυτό, το έκανε για εκφοβισμό, όχι ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι νόμιζε και το έπαιρνε στα αστεία.

Η κουβέντα μοιραία θα πάει και στον ανιψιό που ήταν άλλωστε και συνεταίρος του κάμπινγκ, γιατί ο θείος του που τον εμπιστευόταν δεν του είχε δώσει την διαχείριση, ώστε ακόμα και να απομακρυνθεί από το κάμπινγκ για κάποιο διάστημα; Οι φίλοι του 68χρόνου θα επιμείνουν πως στα μάτια του θείου ο ανιψιός ήταν επιπόλαιος.

Η σχέση με τον ανιψιό

-Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο …. Από μικρό παιδί όταν στα έχουν όλα έτοιμα στο χέρι και δεν στεναχωριέσαι για τίποτα πως μεγαλώνεις; Φερόταν σαν χαζό. Ό,τι του έλεγες το πίστευε, όλα τα έπαιρνε στο: «εντάξει μωρέ σιγά και εγώ έχω λεφτά» και μαγκιά και έτσι. Είχε πουλήσει ένα σπίτι ο (ανιψιός) στην Αθήνα. Του πατέρα του, του το έχει αφήσει, για τίποτα, έτσι το έδωσε.

– Ξέρετε για τι ποσό το έδωσε;

-Γύρω στα 70.000 κάτι τέτοιο άκουσα. Ο …. είχε όλα τα χαρακτηριστικά, να είναι ένα καλό παιδί και επέλεξε, δεν ξέρω τι δρόμο έχει επιλέξει. Δεν μπορεί να στέκεται ο δολοφόνος δίπλα μου, να μου σκοτώνει εμένα ένα δικό μου αγαπημένο πρόσωπο και να είμαι και bodybuilder και να είμαι και ψηλός και να είμαι και γομάρι και ο άλλος να είναι μια πιθαμή άνθρωπος και να μην του χώσω μία.

Οι μαρτυρίες αυτές ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση καθώς δείχνουν άγνωστες πτυχές της ζωής του 68χρόνου που όπως φαίνεται με την απόφαση του να μένει στο κάμπινγκ για προστασία έκανε ένα μοιραίο λάθος.