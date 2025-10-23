Που να το φανταζόταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης όταν έδινε τη διαταγή για την κατασκευή της Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι ότι δυο αιώνες αργότερα ένας μεγαλομανής Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρούσε να τον μιμηθεί σχεδιάζοντας τη δική του αψίδα στην Ουάσιγκτον.

Τραμπ αλά Ναπολέων

Ο Μέγας Ναπολέων αποφάσισε την κατασκευή της Αψίδας του Θριάμβου την επομένη της νίκης του στο Αούστερλιτς, στη μάχη των Τριών Αυτοκρατόρων, όπου ο γαλλικός στρατός συνέτριψε τους Αυστριακούς και τους Ρώσους το 1805. Ο Ναπολέων δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένη την αψίδα που κατασκευάστηκε μετ΄ εμποδίων τις επόμενες τρεις ταραγμένες δεκαετίες και όπου βρίσκεται σήμερα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε κάποια ιστορική νίκη πέραν της επανεκλογής του αλλά απαιτεί να έχει τη δική του αψίδα σε λιγότερο από ένα χρόνο, μέχρι την 4η Ιουλίου του 2026, για τους εορτασμούς των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από πού αντλεί έμπνευση

Η ιδέα μπήκε στο μυαλό του Τραμπ από την εποχή της πρώτης θητείας του, όταν παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης το 2017. Η απαίτησή του για στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον έγινε πράξη τον περασμένο Ιούνιο αν και το αποτέλεσμα ήταν φτωχό σε σύγκριση με τη γαλλική παρέλαση. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει την ανάλογη αψίδα για να βάλει τη δική του σφραγίδα στο τοπίο της αμερικανικής πρωτεύουσας και να τονίσει την ισχύ των ΗΠΑ. Άραγε αντλεί έμπνευση από τον Βοναπάρτη ή από το μεγαλείο της αρχαίας Ρώμης;

Για να ανεγερθεί η αψίδα του Τραμπ στην κυκλική πλατεία μπροστά από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, απέναντι από το Μνημείο Λίνκολν, θα πρέπει να επιλυθούν ζητήματα αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και μια σειρά από νομικά προβλήματα.

«Ολα τα εμπόδια θα ξεπεραστούν»

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πεπεισμένος πως όλα τα εμπόδια θα ξεπεραστούν ενώ επικαλείται την επιχειρηματική εμπειρία του στα ακίνητα και στις κατασκευές. Εξάλλου, χάρις στην εμπειρία του και στις δωρεές από τους επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, HP, Lockheed Martin, Palantir κ.α.) ξεκίνησε ήδη η κατεδάφιση μέρους της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου προκειμένου να κατασκευαστεί μια νέα αίθουσα για χοροεσπερίδες, χωρητικότητας 1.000 ατόμων, που θα στοιχίσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Για μένα αυτός ο ήχος σημαίνει χρήμα»

Ο θόρυβος από τους εκσκαφείς και τα τρυπάνια των συνεργείων ακουγόταν στη διάρκεια μιας εκδήλωσης που έγινε προχθές στο κήπο των Ρόδων, του Λευκού Οίκου αλλά αυτό δεν ενόχλησε τον πρόεδρο. «Στα δικά μου αυτιά ηχεί σαν μουσική. Λατρεύω αυτό τον ήχο. Σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά για εμένα αυτός ο ήχος σημαίνει χρήμα», είπε ο Τραμπ, εξηγώντας ταυτόχρονα ότι η νέα αίθουσα χορού δεν θα στοιχίσει το παραμικρό στο αμερικανικό δημόσιο (το οποίο συμπλήρωσε τρεις εβδομάδες με κατεβασμένα ρολά εξαιτίας του αδιεξόδου στην έγκριση του προϋπολογισμού).

Αν περισσέψουν χρήματα από τις δωρεές για την αίθουσα του χορού, θα διατεθούν για την αψίδα, ανέφερε πηγή του Λευκού Οίκου. Παραμένει άγνωστο όμως πόσο θα στοιχίσει η αψίδα της Ουάσιγκτον, ποιος θα το πληρώσει και πότε θα αρχίσουν οι εργασίες.

Τρεις διαφορετικές μακέτες για την αψίδα

Ο Τραμπ παρουσίασε πρόσφατα, στη συνάντηση με τους χορηγούς της νέας αίθουσας χορού, τρεις διαφορετικές μακέτες της αψίδας που σχεδιάζει. Στη μία εκδοχή η αψίδα του Τραμπ θα είναι υψηλότερη από εκείνη του Παρισιού που φτάνει τα 49,5 μέτρα, στη δεύτερη θα έχει το ίδιο ύψος και στην Τρίτη θα είναι μικρότερη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί ριζικές αλλαγές στην Ουάσιγκτον, ότι θέλει να «φτιάξει» την πρωτεύουσα, να απομακρύνει τους άστεγους από τους δρόμους, να επιβάλει το νόμο και την τάξη με επιχειρήσεις της αστυνομίας και τη συνδρομή της εθνοφρουράς.

Ανάπλαση της Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια ανάπλασης της νοτιοδυτικής Ουάσιγκτον δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της «ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής» στα δημόσια κτίρια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σχεδιαζόμενη αψίδα, προσθέτει η εφημερίδα.

Η αισθητική Τραμπ

Οι αντίπαλοι του Τραμπ και μερίδα του Τύπου σχολιάζουν ειρωνικά την αισθητική του προέδρου όπως αυτή αποτυπώνεται στον φορτωμένο με χρυσό νέο διάκοσμο του Οβάλ Γραφείου και στα πλακάκια του Κήπου των Ρόδων, ενώ προβλέπουν ότι θα είναι ανάλογα ακαλαίσθητη η νέα αίθουσα χορού.

Όσο για την αψίδα της Ουάσιγκτον, οι τρεις μακέτες δεν θεωρούνται προς το παρόν επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί ποια θα είναι η τελική μορφή της. Θα πρόκειται για αντίγραφο ή για κακέκτυπο της Αψίδας του Θριάμβου του Παρισιού; Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι του αρέσει η μεγαλύτερη…