Ξύλο και χημικά επεφύλασσαν στους δεκάδες δασκάλους, γονείς και μαθητές που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας και πήγαν να διαμαρτυρηθούν, οι δυνάμεις καταστολής που είχαν παραταχθεί έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Μεταξουργείο.

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη, ΜΑΤ και άλλοι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης κατά των συγκεντρωμένων, που όμως παρέμειναν εκεί και μαζί με εργαζόμενους της υπηρεσίας απαίτησαν την αποχώρηση των δυνάμεων τάξης, συνεχίζουν να καταγγέλλουν τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία και ζητούν από το αρμόδιο συμβούλιο που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, να μην τις εγκρίνει.

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων Γαλατσίου, 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων, Καισαριανής, Βύρωνα, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου & Ηλιούπολης. Συμμετείχαν επίσης μέλη Διοικητικών Συμβουλίων από πολλούς συλλόγους γονέων.

Oι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει στην κήρυξη στάσης εργασίας για την σημερινή κινητοποίησή τους στην Α΄ ΔΠΕ Αθήνας και καλούσαν Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, τις ΕΛΜΕ, τους γονεϊκούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, σε κοινό αγώνα και συστράτευση, ζητώντας:

Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε Ένωση & στους Συλλόγους Γονέων με σκοπό να ενημερωθούν και να συζητήσουν οι ίδιοι οι γονείς την κυβερνητική επίθεση που είναι σε εξέλιξη, το πως αυτή εκφράζεται σε κάθε σχολείο και πώς θα οργανωθεί η διεκδίκηση όσων πραγματικά αξίζουν και έχουν ανάγκη τα παιδιά μας.

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 12:00

Κάθε Ένωση να κανονίσει συναντήσεις & επισκέψεις στα σχολεία που τα προβλήματα είναι πιο οξυμένα και να συζητήσουν σχέδιο ανάδειξης & διεκδίκησης με τους Συλλόγους Γονέων και τους εκπαιδευτικούς.

Να παρθούν πρωτοβουλίες για τοπικές κινητοποιήσεις στους δρόμους έξω από τα σχολεία και στις γειτονιές, όπως επίσης και παρεμβάσεις από τις Ενώσεις Γονέων στις παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Να παρθούν αποφάσεις συμμετοχής και να οργανωθεί η μαζική συμμετοχή των γονέων μαζί με τα παιδιά τους στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Να οριστεί συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων Γονέων μαζί με Προέδρους Σωματείων Εκπαιδευτικών με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας.

Στο σημείο των επεισοδίων βρέθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς και από τη Νέα Αριστερά ο Νάσος Ηλιόπουλος, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το όργιο καταστολής και ζήτησαν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Τηλεφωνική παρέμβαση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, «καταγγέλλοντας την απρόκλητη και άγρια επίθεση των ΜΑΤ στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονιών και των παιδιών τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και απαίτησε να αποχωρήσουν εδώ και τώρα τα ΜΑΤ και οι άλλες αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει το κτίριο».

Ξανά: η συμμορία της ΕΛ.ΑΣ χτύπησε με χημικά τους γονείς και τα παιδιά τους που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. υποβαθμίζει το εύρος των επεισοδίων και αναφέρει πως λίγο μετά τις 10 το πρωί, μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και από τις συλλογικότητες «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη», στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτήριο, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, που τους απώθησαν, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.