Για κατάσταση που «μας έχει προβληματίσει» έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερωτήματα που αναπόφευκτα προκύπτουν για την παραίτηση Τσίπρα και όλα εκείνα που σχετίζονται με αυτήν.

Καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης στο OPEN, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν είναι μια απλή εξέλιξη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας». Γι’ αυτό και «μπαίνει», όπως είπε, «ένα ερώτημα σοβαρό». Κατ’ επέκταση θα χρειαστεί «να αποδειχτούν πάρα πολλά στη συνέχεια».

Ο Σωκρ. Φάμελλος δεν θέλησε να παρομοιάσει την κίνηση Τσίπρα με μια κίνηση που ταράζει τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, διότι «δεν αντιστοιχεί και στη σχέση που έχουμε». Αντιθέτως επανέλαβε από τη μία ότι «δεν είμαστε αντίπαλοι» κι από την άλλη πως «όποιος ενδιαφέρεται για την προοδευτική προοπτική στην Ελλάδα και όποιος ενδιαφέρεται για να ζει καλύτερα στη χώρα μας ψάχνει να βρει μια λύση».

«Παράλληλες διαδρομές, όχι ίδια οπτική»

«Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερωτήματα. Και υπάρχουν και θέματα προς τα πού θα πάει η κατάσταση», διευκρίνισε ακολούθως ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας ότι η αποκόλληση του πρώην πρωθυπουργού από το κόμμα που ηγήθηκε επί 15 χρόνια «δεν ήταν το σχέδιο το οποίο είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ». Όπως τουλάχιστον αυτό είχε ψηφιστεί στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Διέκρινε πάντως μέσα από τα έως τώρα δεδομένα πως «απ’ ό,τι έχει διατυπωθεί, υπάρχει ένας κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα». «Αυτό το κρατάω ως θετικό» συμπλήρωσε.

Επέμεινε, από την άλλη, ο Σωκράτης Φάμελλος -επιχειρώντας εμφανώς να διατηρήσει τις ισορροπίες- ότι «είναι αρκετά που πρέπει να διατυπωθούν» στην πορεία, διότι πρόκειται μεν για «παράλληλες διαδρομές», αλλά σε αυτή τη συνθήκη «δεν είναι η ίδια οπτική».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε ότι υπήρξε κάποια μορφή προσυνεννόησης σε όλο, καθώς «ο Αλέξης Τσίπρας με πήρε τηλέφωνο μισή ώρα πριν», και κατέληξε να λέει, κόντρα στα σενάρια πως κομματικά στελέχη θα ακολουθήσουν το νέο εγχείρημα ότι «εμπιστεύομαι την κοινοβουλευτική ομάδα», με την οποία «έχουμε δώσει δύσκολους αγώνες».