Στην αδύναμη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, η ανεξάρτητη βρετανική ταινία «Αχινός» είναι η μόνη που συνιστάς με το χέρι στην καρδιά, παρότι και το βιογραφικό δράμα «Springsteen: Deliver me from nowhere» έχει τις στιγμές του.

Βαθμολογία

5: εξαιρετική – αριστούργημα

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

«Αχινός» (Urchin)

Παραγωγή: Αγγλία/ ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Χάρις Ντίκινσον

Ηθοποιοί: Φρανκ Ντιλέιν, Χάρις Ντίκινσον, Αμρ Γουακέντ κ.α.

Βρίσκεις αρκετές αρετές στο σκηνοθετικό ντεμπούτο στην μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Βρετανού ηθοποιού Χάρις Ντίκινσον, τον οποίο γνωρίσαμε στο «Τρίγωνο της θλίψης» του Ρούμπεν Οστλουντ (ο Ντίκινσον έχει γυρίσει τέσσερις μικρού μήκους ταινίες πριν από αυτήν).

Αν και το θέμα στον «Αχινό» όχι μόνο δεν είναι πρωτόγνωρο αλλά το λες και πολυχρησιμοποιημένο, η σκηνοθετική ματιά του Ντίκινσον είναι που το βοηθά να ξεχωρίσει, όπως και η ζωντανή ερμηνεία του ηθοποιού Φρανκ Ντιλέιν, γιού των ηθοποιών Στίβεν Ντιλέιν και Ναόμι Γουίρτνερ.

Ο Ντιλέιν είναι εξαιρετικός παίζοντας έναν νεαρό περιθωριακό του Λονδίνου ο οποίος μετά την φυλάκισή του για επίθεση και κλοπή, προσπαθεί να κτίσει από το μηδέν την ζωή του. Η διαδικασία δεν θα είναι καθόλου εύκολη, ούτε για τον ίδιο ούτε και για τους ανθρώπους που τον περιστοιχίζουν, ανάμεσα στους οποίους ο (μετανάστης) υπεύθυνος κουζίνας ενός ξενοδοχείου που του δίνει μια ευκαιρία παρά το βεβαρημένο παρελθόν του (πολύ καλός σε αυτόν τον μικρό ρόλο ο Αιγύπτιος ηθοποιός Αμρ Γουακέντ).

Ο Ντίκινσον αντιμετωπίζει θερμά αλλά και με χιούμορ αυτήν την δυσάρεστη, κατά βάση ιστορία που όμως ποτέ δεν «μιζεριάζει», όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των ταινιών που διαχειρίζονται αυτού του τύπου θέματα.

Διόλου τυχαία, ο «Αχινός» βρήκε θετική ανταπόκριση σε όλες τις χώρες όπου προβλήθηκε μετά την πρεμιέρα του στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του φετινού φεστιβάλ των Καννών, όπου o Ντιλέιν βραβεύτηκε για την ερμηνεία του (η ταινία κέρδισε και το βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου).

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: CINOBO ΟΠΕΡΑ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΑΝΑΟΣ – ΑΕΛΛΩ – ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ

«Springsteen: Deliver me from nowhere

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Σκοτ Κούπερ

Ηθοποιοί: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, Τζέρεμι Στρονγκ, Στίβεν Γκρέιαμ κ.α.

Δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν, 76 ετών σήμερα, πάσχει από κατάθλιψη, όμως αυτό το βιογραφικό δράμα του Σκοτ Κούπερ εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του: τέλη της δεκαετίας του 1970 με αρχές της επόμενης, όταν τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο και ο Σπρίνγκστιν, κάποια στιγμή, αναγκάστηκε να ζητήσει ιατρική βοήθεια έχοντας καταρρεύσει.

Η ίδια η δραματουργική περίοδος παρουσιάζει εδώ το ενδιαφέρον διότι εκείνη την εποχή ο Σπρίνγκστιν εμπνεύστηκε το πιο προσωπικό άλμπουμ της καριέρας του, το «Nebraska», το οποίο κυκλοφόρησε το 1982, λίγα χρόνια πριν την κυκλοφορία του εμπορικότερου και δημοφιλέστερου όλων των LP του, του «Born in the USA».

Ο Σκοτ Κούπερ που θυμίζουμε ότι είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Crazy heart» (Οσκαρ Α ρόλου για τον Τζεφ Μπρίτζες σε ρόλο τραγουδιστή της country σε κρίση), είναι προσηλωμένος περισσότερο στον άνθρωπο Σπρίνγκστιν και λιγότερο στον μουσικό.

Από την αρχή μαθαίνουμε ότι τον μεγαλύτερο ρόλο για την κατάσταση του τραγουδιστή έπαιξε ο πατέρας του (Στίβεν Γκρέιαμ) και πράγματι, οι πιο σπαρακτικές σκηνές της ταινίας είναι εκείνες στους οποίους τους βλέπουμε μαζί, είτε με τον Σπρίνγκστιν σε παιδική ηλικία (Μάθιου Αντονι Πελικάνο Τζουνιορ) είτε σε ώριμη.

Συγχρόνως, ο σκηνοθέτης δίνει κάποιο χώρο για το παρασκήνιο της μουσικής βιομηχανίας, όπου ο Τζέρεμι Στρονγκ με άνεση ξεχωρίζει παίζοντας τον ατζέντη του Σπρίνγκστιν, Τζον Λαντάου, ο οποίος όπως η ταινία υπογραμμίζει, αντιμετώπιζε τον Σπρίνγκστιν σαν μικρό αδελφό του, με τρυφερότητα, κατανόηση και ειλικρινή αγάπη.

Περιέργως, ο λιγότερο μαγνητικός χαρακτήρας της ταινίας είναι ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν, που υποδύεται ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ. Πέρα από το ότι τον θυμίζει ελάχιστα, νιώθεις ότι κάτι λείπει από την ερμηνεία του.

Σε κάθε περίπτωση το «Springsteen: Deliver me from nowhere» σίγουρα συγκινεί καθώς το εσωτερικό βάσανο του κεντρικού του ήρωα είναι τεράστιο. Όπως και το μουσικό ταλέντο του.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: ΟΛΑ ΤΑ VILLAGE – WEST CITY – ΑΕΛΛΩ – ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΔΑΝΑΟΣ – CINOBO ΟΠΕΡΑ κ.α ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΑΚΟΥΡΑ – ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – VILLAGE κ.α.

«Το φιλί της γυναίκας αράχνης» (Kiss of a spider woman)

Παραγωγή: ΗΠΑ – Μεξικό, 2025

Σκηνοθεσία: Μπιλ Κόντον

Ηθοποιοί Ντιέγκο Λούνα, Τονατιού, Τζένιφερ Λόπεζ

Όταν το «Φιλί της γυναίκας αράχνης» βγήκε στις αίθουσες το 1985, ήταν μια αποκάλυψη. Μέσα από την σχέση δύο φυλακισμένων σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο σκηνοθέτης Εκτορ Μπαμπένκο, με οδηγό το μυθιστόρημα του Μανουέλ Πουίγκ (1976), εξερεύνησε με μια ριζοσπαστική, ανατρεπτική διάθεση τις έννοιες των ρόλων και των φύλων, όπως και το ερώτημα τι σημαίνει τελικά να είσαι άντρας σε μια εποχή που ο Τζον Ράμπο ήταν ο καθιερωμένος κανόνας του machismo στην οθόνη.

Και με δύο εκπληκτικούς ηθοποιούς στην διάθεσή του, τον Γουίλιαμ Χερτ (Οσκαρ Α ρόλου) ως ομοφυλόφιλο και ρουφιάνο φυλακισμένο δίπλα στον φυλακισμένο για τις πολιτικές πεποιθήσεις του (Ραούλ Τζούλια), ο Μπαμπένκο ανέβασε τον πήχη τόσο ψηλά που εκ των πραγμάτων μια νέα ταινία πάνω σε αυτό το θέμα, έχει να παλέψει πολύ για να την φτάσει, πόσο μάλλον να την ξεπεράσει.

Η εισαγωγή κρίνεται απαραίτητη διότι δυστυχώς με τη νέα αυτή ταινία, ο Μπιλ Κόντον, σεναριογράφος του μιούζικαλ «Σικάγο» και σκηνοθέτης ταινιών όπως οι «Θεοί και δαίμονες» και «Twilight: Χαραυγή – Μέρος 2» δεν κατάφερε καν να την πλησιάσει. Τουναντίον.

Στην δική του ταινία, η χρήση του μιούζικαλ που υποτίθεται ότι είναι η πρωτουπία του νέου εγχειρήματος, προκαλεί αμηχανία. Βέβαια, αυτή η νέα βερσιόν του έργου είναι στηριγμένη στο μιούζικαλ του Τέρενς Μακ Νάλι με τον ίδιο τίτλο που ανέβηκε με επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ και θριάμβευσε στα βραβεία ΤΟΝΥ. Άλλο όμως θεατρικό σανίδι και άλλο πανί κινηματογραφικής οθόνης.

Νιώθεις ότι οι δημιουργοί αυτής της ταινίας θέλησαν απλώς να καρπωθούν το momentum της ταινίας «Emilia Perrez» του Ζακ Οντιάρ ενώ το πρωταγωνιστικό ντουέτο της νέας ταινίας, ο Τονατιού στον ρόλο του γκέι κρατούμενου και ο Ντιέγκο Λούνα σε εκείνον του πολιτικού, σε αφήνουν, το λιγότερο αδιάφορο.

Ασε που τους επισκιάζει η μορφή της Τζένιφερ Λόπεζ που εμφανίζεται στα μιούζικαλ κομμάτια της ταινίας αφήνοντας την εντύπωση ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ταινία γυρίστηκε: για να δούμε πόσο άψογα χορεύει και τραγουδάει (η Λόπεζ είναι επίσης executive producer).

Βαθμολογία: 2

ΑΘΗΝΑ: CINOBO ΟΠΕΡΑ – ΤΡΙΑΝΟΝ – ΝΙΡΒΑΝΑ – ΑΕΛΛΩ – ΝΑΝΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – WEST CITY – ΑΝΟΙΞΗ – VILLAGE ΡENTH κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: VILLAGE COSMOS – OPTIONS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – CINEMA ONE κ.α.

Επίσης στις αίθουσες

«Τα τέρματα του Αυγούστου»

Στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Τα τέρματα του Αυγούστου», (Ελλάδα, 2025), το αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου που κάθε καλοκαίρι δίνει ζωή στο χωριό Αρματολικό στα ορεινά της νότιας Πίνδου, δεν είναι παρά η αφορμή για τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο προκειμένου να καταθέσει μια πλούσια σε συναισθήματα ταινία τεκμηρίωσης όπου πρωταγωνιστούν οι απλοί κάτοικοι με τα μεγάλα και μικρά προβλήματά τους, τα παιδιά, τα δέντρα, τα ρυάκια και οι κατσίκες.

Η ευαισθησία και ο σεβασμός με τον οποίο ο σκηνοθέτης αντιμετωπίζει το θέμα του πραγματικά σε σκλαβώνουν, όπως και η αγάπη του για την ελληνική φύση, η οποία εξάλλου έχει φανεί σε όλο σχεδόν το προηγούμενο έργο του, είτε στον χώρο της μυθοπλασίας (Ο γιός του φύλακα), είτε στου ντοκιμαντέρ (Ο μανάβης). Να σημειωθεί ότι οι προβολές της ταινίας είναι περιορισμένες στον ΔΑΝΑΟ.

Βαθμολογία: 3

Η «Κατάρα του Σέλμπι Όουκς»

Η «Κατάρα του Σέλμπι Όουκς, (Shelby Oaks, ΗΠΑ, 2025), δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ακόμη μελέτη της αμερικανικής… παράνοιας, μέσα από την ιστορία μιας κοπέλας (Καμίλ Σάλιβαν) που αναζητά τα ίχνη της αδελφής της (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, «Paranormal Paranoids».

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του κριτικού κινηματογράφου και δημοφιλούς YouTuber Κρις Στάκμαν δεν έχει να προσθέσει πολλά στον κόσμο του κινηματογραφικού τρόμου. Η ταινία άλλωστε απευθύνεται αποκλειστικά στους φαν του είδους.

Βαθμολογία: 1

ΑΘΗΝΑ: ΑΕΛΛΩ- ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΝΑΝΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – WEST CITY – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – VILLAGE MALL – OPTIONS ΙΛION κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Animation

Τέλος προβάλλονται και δύο ταινίες κινουμένων σχεδίων προβάλλονται επίσης, οι «Chainsaw Man – Η ταινία Reze Arc» (Ιαπωνία, 2025) του Tατσούα Γιοσιχάρα που είναι βασισμένη στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά anime και «Τομ και Τζερι η απαγορευμενη πυξιδα (Tom and Jerry: Forbidden compass, Kίνα/ ΗΠΑ, 2025) του Γκανγκ Ζανγκ που γυρίστηκε με αφορμή την συμπλήρωση 85 χρόνων από τη δημιουργία του πολυαγαπημένου δίδυμου γάτου Τομ και ποντικιού Τζέρι.

Επανέκδοση

«Το χειρόγραφο της Σαραγόσα» («Rekopis znaleziony w Saragossie», Πολωνία, 1965) – επανέκδοση

Ο υποτιμημένος πολωνός σκηνοθέτης Βόιτσεκ Χάας διασκεύασε ένα απίστευτης πλοκής μυθιστόρημα του Γιαν Ποτότσκι (έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας) όπου ιππότες και παλάτια, μάγοι και πριγκίπισσες, κάστρα και χάνια, συμβάλλουν στην δημιουργία ενός τρελού παραμυθιού με φόντο τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Πρόκειται για τον ορισμό του κινηματογραφικού λαβύρινθου – το «Χειρόγραφο της Σαραγόσα» είναι ένας εθιστικός δαίδαλος στον οποίο η μια ιστορία γεννά την άλλη θυμίζοντας τις γνωστές ρωσικές κούκλες, που ανοίγεις το κεφάλι της μιας και βγαίνει μια μικρότερη και μετά μια άλλη και μια άλλη. Σπάνια κινηματογραφική εμπειρία που όποιος αγαπά πραγματικά τον κινηματογράφο οφείλει να έχει υπόψη του, ενώ το γεγονός ότι διαρκεί παραπάνω από τρεις ώρες δεν ενοχλεί στο ελάχιστο. Αντιθέτως, όταν τελειώνει θέλεις κι άλλο! Πρωταγωνιστεί ο Ζμπίγκνιου Τσιμπούλσκι, ένας από τους μεγάλους αστέρες του πολωνικού κινηματογράφου της εποχής της ταινίας, η Ιγκα Τσεμπρίνσκα και η Ελιζαμπέτα Τσισέβσκα

Βαθμολογία: 5

ΑΘΗΝΑ: ΣTOYNTIO