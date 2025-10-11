Το βράδυ της Τετάρτης ο Νικολά Σαρκοζί μάζεψε φίλους και γνωστούς για ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, πριν από την έναρξη φυλάκισής του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλακή γιατί συνωμότησε με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι», στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Σύμφωνα με το Le Figaro Magazine το πάρτι έγινε στο Pavillon des Étangs, στη μέση του δάσους Bois de Boulogne, ένα μέρος για να γλιτώσουν από τα αδιάκριτα βλέμματα, αφού η είδηση είχε διαρρεύσει στον Τύπο λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ήταν όλοι εκεί, πάνω από 100 άτομα. Παλιοί του υπουργείου Εσωτερικών ή του Ελιζέ, άνδρες ασφαλείας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέζ, σύμβουλοι, λογογράφοι, διοργανωτές συγκεντρώσεων.

Ανάμεσά στους καλεσμένους ήταν ο ναύαρχος Γκιγιό, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του, η Εμανουέλ Μινιόν, διευθύντρια του γραφείου του στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του, ο Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, διπλωματικός του σύμβουλος, και ο Φρανκ Λουβριέ, σήμερα δήμαρχος της Λα Μπολ, τότε σύμβουλος επικοινωνίας του. Παρών ήταν και ο Ρεϊμόν Σουμπί, ο κοινωνικός σύμβουλος του προέδρου, με τον οποίο είχε αποφασιστεί η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 62 έτη.