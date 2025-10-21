Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στο Λασίθι Κρήτης.

Το επίκεντρο ήταν 15χλμ. ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου, ενώ η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κάνει λόγο για δόνηση εντάσεως 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ.