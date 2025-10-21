Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στο Λασίθι Κρήτης.
Το επίκεντρο ήταν 15χλμ. ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου, ενώ η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κάνει λόγο για δόνηση εντάσεως 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 19 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/tlD7FEENhd
— EMSC (@LastQuake) October 21, 2025