Δυναμικά επανέρχεται η άνοδος των χονδρικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προμηνύοντας ακριβότερους λογαριασμούς τον Νοέμβριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα άνω των 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), σηματοδοτώντας το τέλος της πρόσκαιρης σταθερότητας των θερινών μηνών και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα.

Σε αυτό το περιβάλλον μεταβλητότητας, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ολοκληρώνει εντός του μήνα τη νομική επεξεργασία των νέων «κόκκινων» υβριδικών τιμολογίων – ενός πιο προβλέψιμου και ισορροπημένου μοντέλου που «ακροβατεί» μεταξύ των σταθερών και των κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το νέο προϊόν έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να συντονίσουν τη δράση τους για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων πιέσεων στην αγορά ενέργειας.

Στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για τη θωράκιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις δυσανάλογες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, τονίζοντας την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις και πιο δίκαιη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας.

Στ. Παπασταύρου: «Χρειαζόμαστε πράξεις»

Ο υπουργός Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου κάλεσε τον αρμόδιο Επίτροπo Ενέργειας της Ε.Ε. κ. Νταν Γιόργκενσεν, να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: «Χρειαζόμαστε πράξεις στα πρότυπα όσων έχουν ήδη σχεδιαστεί, όπως η αύξηση του προϋπολογισμού για τις υποδομές, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες, που αφορούν ειδικά στην υιοθέτηση των συστάσεων της ειδικής ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας (taskforce) για τη διόρθωση των στρεβλώσεων της αγοράς και του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) που θα επιτρέψει επιτέλους να υπάρξει ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη», επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός.

Νέο ράλι στις τιμές

Οι τιμές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος την περασμένη εβδομάδα (13-19 Οκτωβρίου) κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στα 135,31 ευρώ/MWh, δηλαδή αυξημένη κατά 32,54% συγκριτικά με τη μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (6-12 Οκτωβρίου).

Αύξηση 51% από Κυριακή σε Δευτέρα

Μάλιστα, χθες Δευτέρα έφτασε στα 158,33 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 51% συγκριτικά με εκείνη της Κυριακής, όταν την ίδια ημέρα πέρυσι βρισκόταν στα 56 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το περιβάλλον στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά που οδήγησε σε άνοδο της τάξης του 33% κατά το περασμένο επταήμερο, επηρέασαν η μειωμένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα (27% πτώση κατά την προηγούμενη εβδομάδα), το εξαγωγικό πρόσημο του ελληνικούς συστήματος και η παρουσία του λιγνίτη στο μίγμα καυσίμου.

Πηγή: ot.gr