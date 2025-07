Η Coca-Cola Co. γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει ένα νέο προϊόν της εμβληματικής σειράς Coca-Cola, το οποίο θα παρασκευάζεται με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2025.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κάλεσε την εταιρεία να απομακρυνθεί από τη χρήση σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης και να υιοθετήσει τη ζάχαρη ως βασικό γλυκαντικό. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε αμηχανία, αλλά και ανησυχία σε αγροτικούς φορείς, με αρκετούς να προειδοποιούν ότι μια πλήρης αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία καλαμποκιού.

JUST IN: Coca-Cola to launch cane sugar soda in fall after Trump demandhttps://t.co/EnUu81uY6S

— Axios (@axios) July 22, 2025