Στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τον δικηγόρο του μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17.10.25) ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο επιστάτη του το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα δηλώσει δια του δικηγόρου του, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για το άγριο έγκλημα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τις καταθέσεις τους να έχουν διαρκέσει αρκετή ώρα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σύντροφος του 33χρονου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες.

«Κλειδί» οι απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Το κίνητρο της ληστείας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο με τα στοιχεία που αναμένονται από την ανάλυση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων να θεωρούνται κάτι παραπάνω από κρίσιμα.

Οι Αρχές θεωρούν βέβαιο πως τουλάχιστον ο ένας από τους δύο 22χρονους λέει από την πρώτη στιγμή ψέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, δεν αποκλείεται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Φοινικούντα να είναι τέσσερις, ή παραπάνω από τέσσερις στον αριθμό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί βασικά ερωτήματα, όπως η τοποθεσία του οχήματος διαφυγής, σκούτερ εν προκειμένω και του περιστρόφου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Ο γρίφος με τις διαθήκες

Όλα αυτά την ώρα που οι Αρχές αναλύουν προσεκτικά τις 2 διαθήκες του 68χρονου επιχειρηματία και τις διαφορές τους.

«Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», λέει η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου.

Η ανιψιά του εκλιπόντος ωστόσο φέρεται να έχει καταθέσει ότι μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ που έγινε πριν από 4 χρόνια, είχε γίνει η αφορμή να χαλάσουν προσωρινά οι σχέσεις ανιψιού και θείου.

Όλα δείχνουν πως μια σειρά από αποκαλύψεις βρίσκονται προ των πυλών.

Αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος

Μέσα από την αναπαράσταση η αδελφή του εκλιπόντος επιθυμεί να φωτίσει τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης προκειμένου να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους είναι τελικά αυτός που τράβηξε την σκανδάλη μιας και οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως οι δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί θα βρεθούν και πάλι στο κάμπινγκ μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα ώστε να αναπαραστήσουν ακριβώς