Ο κοινωνικός επιχειρηματίας Felix Brooks-church δίνει καθημερινά μάχη με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου: Tον υποσιτισμό. Ο Brooks-church, βραβευμένος με το Rolex Award, έχει αναπτύξει μία καινοτόμα συσκευή για τον εμπλουτισμό του αλευριού με θρεπτικά συστατικά, καθώς και ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει πως δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για τους καταναλωτές ή τους μυλωνάδες και ότι το εμπλουτισμένο αλεύρι μπορεί να πωληθεί στην ίδια τιμή με το μη εμπλουτισμένο προϊόν. Με τη δημιουργία του «δοσομετρητή», μίας πρωτοποριακής μηχανής που προσθέτει ακριβείς, μετρημένες δόσεις βασικών μικροθρεπτικών συστατικών, όπως σίδηρο, βιταμίνη Β12 και ψευδάργυρο στα σιτηρά κατά τη διάρκεια της άλεσης, ο Brooks-church συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του υποσιτισμού.

Από το 2015, η κοινωνική επιχείρηση Sanku του Brooks-church έχει εγκαταστήσει δοσομετρητές σε εκατοντάδες αλευρόμυλους σε όλη την Τανζανία. Με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Rolex Perpetual Planet, έχει πλέον επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Αιθιοπία, μία κίνηση που κατέστη δυνατή χάρη στο εργοστάσιο ανάμειξης μικροθρεπτικών συστατικών που ίδρυσε η Brooks-church στην Τανζανία, το οποίο προμηθεύει βιταμίνες και μέταλλα απευθείας στους τοπικούς μύλους, μειώνοντας την εξάρτηση από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Όταν καθημερινά πεθαίνουν περίπου στα 8.000 παιδιά κάτω των 5 ετών εξαιτίας μίας διατροφής ελλιπής σε θρεπτικά συστατικά, καταλαβαίνουμε πως ο αντίκτυπος είναι μεγάλος. «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», αναφέρει ο Brooks-church. «Όταν εγκαθιστούμε έναν δοσομετρητή, βλέπουμε να βγαίνει η σκόνη με τα θρεπτικά συστατικά, το εμπλουτισμένο αλεύρι να συσκευάζεται, να φτάνει στο ράφι ενός καταστήματος και τελικά στο τραπέζι μίας μητέρας, ξέρουμε ότι η δουλειά μας έχει νόημα».

Και πράγματι, ύστερα από δύο δεκαετίες στον συγκεκριμένο τομέα, η επιμονή και η αφοσίωση του επιχειρηματία Brooks-church αποδίδουν καρπούς. Η Sanku συνεργάζεται πλέον με περίπου 1.500 μύλους στην Τανζανία, την Κένυα και την Αιθιοπία, απασχολεί 120 κατοίκους και φτάνει σε σχεδόν 25 εκατομμύρια καταναλωτές. «Έχουμε ήδη καλύψει το 1/4 της διαδρομής προς τον στόχο μας για 100 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2030, τον οποίο πιστεύουμε πως θα επιτύχουμε τα επόμενα δύο χρόνια. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά, αλλά είναι σίγουρα εφικτό», λέει ο Brooks-church.

Η ριζοσπαστική φιλοδοξία του Brooks-church να εξαλείψει τον υποσιτισμό σε παγκόσμια κλίμακα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην Ανατολική Αφρική. Το εργοστάσιο παράγει ήδη αρκετή ποσότητα προμίγματος για να εμπλουτίσει 3,6 δισεκατομμύρια γεύματα κάθε χρόνο. Κι όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Στην Αιθιοπία κατασκευάζεται ήδη δεύτερο εργοστάσιο, σε μία χώρα όπου η διατροφή βασίζεται κυρίως στο σιτάρι και μόλις 400 μεγάλοι μύλοι εξυπηρετούν πληθυσμό 120 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αντίθετα, στην Τανζανία και την Κένυα το βασικό τρόφιμο είναι το καλαμποκίσιο αλεύρι, που παράγεται σε μικρούς τοπικούς μύλους, εκεί όπου ο υποσιτισμός πλήττει περισσότερο. «Η παρουσία μας στην Αιθιοπία είναι συναρπαστική, γιατί αποτελεί μία νέα ευκαιρία», εξηγεί ο Brooks-church. «Η εμπλουτισμένη διατροφή είναι κάτι εντελώς καινούργιο εδώ και ο πιθανός αντίκτυπος είναι τεράστιος».

Η πρόσφατη επέκταση στην Αιθιοπία είναι το αποκορύφωμα μιας δεκαετούς διαδρομής που είχε ως σημείο εκκίνησης την Καμπότζη, εκεί όπου ο Brooks-church εργάστηκε ως εθελοντής βοηθώντας στην επανένταξη των παιδιών του δρόμου στην κοινωνία. Κάπως έτσι, συνειδητοποίησε πως η ανεπαρκής διατροφή ήταν ουσιαστικά η βασική αιτία των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα παιδιά. Όπως αναφέρει, «τα παιδιά ήταν συχνά άρρωστα, είχαν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και χαμηλότερο IQ, καθώς δεν λάμβαναν μερικά από τα πιο απαραίτητα θρεπτικά συστατικά πριν από την ηλικία των 5 ετών».

Σήμερα, οι εκτιμήσεις δείχνουν πως περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από κάποια μορφή ανεπάρκειας μικροθρεπτικών συστατικών. Όπως εξηγεί ο Brooks-church «το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ποσότητα των τροφίμων, όσο η ποιότητά τους, αφού το στομάχι μπορεί να είναι γεμάτο, αλλά ο οργανισμός λιμοκτονεί από την έλλειψη σημαντικών βιταμινών και μετάλλων που συνήθως βρίσκονται σε μία ποικίλη διατροφή».

Ο δοσομετρητής έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Το βελτιωμένο μοντέλο, που αναπτύχθηκε με πολύ κόπο στα μικρά μεταλλουργεία στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, εκεί όπου είχε την έδρα του ο Brooks-church εκείνη την εποχή, έχει πλέον διατεθεί σε όλη την Αιθιοπία και είναι εξοπλισμένο με έναν ανιχνευτή ο οποίος αναγνωρίζει το επίπεδο του προμίγματος, γεμίζοντας αυτόματα το δοχείο της μηχανής όταν ο μύλος τίθεται σε λειτουργία. Ο αναβαθμισμένος δοσομετρητής μπορεί επίσης να λειτουργήσει με σιτάρι ως σπόρο, και τόσο ο μυλωνάς όσο και η Sanku ειδοποιούνται εάν το επίπεδο του προμίγματος εξαντλείται, κάτι που είναι κρίσιμο σε μια χώρα όπως η Αιθιοπία που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία εμπλουτισμού.

Πάνω από 12 χρόνια μετά την έναρξη της Sanku, οι επαφές που έχει δημιουργήσει ο Brooks-church έχουν προσθέσει βάρος και δυναμική στο έργο του. Στην Τανζανία, για παράδειγμα, το σχολείο και κέντρο Mwadeta του Walter Miya χρησιμοποιεί πλέον το εμπλουτισμένο αλεύρι της Sanku, προσφέροντας στα παιδιά αυτό που ο Brooks-Church αποκαλεί «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», δηλαδή το δικαίωμα στη σωστή διατροφή.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Brooks-church πλέον σχεδιάζει να επεκτείνει την επιχείρησή του σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. «Είμαι πολύ περήφανος που δίνω τη δυνατότητα στους μύλους να παράγουν ένα αλεύρι που σώζει ζωές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα προτιμούσα να κάνω».