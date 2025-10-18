«Τα παιδιά κάνουν ανοησίες, ειδικά τα νεαρά αγόρια». Με αυτή τη φράση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχολίασε την αποκάλυψη ότι μέλη της νεολαίας των Ρεπουμπλικάνων – μερικά εξ αυτών σε ηγετικές θέσεις – επικροτούν ρατσιστικές, αντισημιτικές και φιλοναζιστικές αντιλήψεις.

H τοποθέτηση του Βανς, ο οποίος συνέχισε, κάνοντας λόγο για «προσβλητικά αστεία», έγινε στο πλαίσιο συνέντευξής του στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Charlie Kirk Show» και ήλθε μετά από τον σάλο που προκάλεσε η συγκεκριμένη αποκάλυψη από το Politico. Επρόκειτο όμως μόνο για την αρχή ενός σίριαλ, που θα είχε και συνέχεια.

Ακροδεξιό περιεχόμενο

Όσον αφορά το περιεχόμενο των μηνυμάτων, μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα ακροδεξιό. Σε αυτά περιλαμβάνονται σχόλια που διακωμωδούν τον βιασμό, εκκλήσεις για τη φυσική εξόντωση πολιτικών αντιπάλων, ρατσιστικές αναφορές κατά παχύσαρκων, μαύρων και εβραίων αμερικανών, αλλά και εξύμνηση του Αδόλφου Χίτλερ. Η παράθεση μόνο μερικών από τις 2.900 σελίδες συνομιλιών, που εξασφάλισε το Politico, είναι ενδεικτική: «Αγαπώ τον Χίτλερ», «Όλοι όσοι ψηφίσουν όχι, θα πάνε στον θάλαμο αερίων», «Μαϊμούδες», είναι μερικές από τις πιο τρανταχτές περιπτώσεις των αποτρόπαιων συνομιλιών, που καλύπτουν χρονική περίοδο επτά μηνών και αφορούν μηνύματα μεταξύ ηγετικών στελεχών της Νεολαίας των Ρεπουμπλικάνων από τη Νέα Υόρκη, το Κάνσας, την Αριζόνα και το Βερμόντ.

Έντονες αντιδράσεις

Η αντίδραση βουλευτών, τόσο από το Δημοκρατικό, όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ήταν άμεση. Οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές της Νέας Υόρκης Ελίζ Στεφάνικ και Μάικ Λόλερ χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά των νεαρών «κατακριτέα», ο κυβερνήτης του Βερμόντ Φιλ Σκοτ έκανε λόγο για «αηδιαστικά και ανεπίτρεπτα σχόλια», ενώ η ηγεσία του τοπικού παραρτήματος στο Κάνσας τόνισε ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν αντανακλούν τις πεποιθήσεις της παράταξης και διέλυσε το τοπικό τμήμα νεολαίας.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει σε έρευνα, ενώ ο ηγέτης τους στο Κογκρέσο, Τσακ Σούμερ, κάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Βανς να καταδικάσουν ευθέως τις εν λόγω συμπεριφορές, χαρακτηρίζοντας τη στάση του δεύτερου «εξοργιστική και μεροληπτική».

Πόλωση χωρίς τέλος

Πού τελειώνει αυτό το πινγκ πονγκ έντασης που τροφοδοτεί την πόλωση; Ένα από τα τελευταία περιστατικά αφορούσε τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Οχάιο Ντέιβιντ Τέιλορ, ο οποίος δήλωνε άγνοια για τη ναζιστικής παραλλαγής αμερικανική σημαία που εντοπίστηκε, μετά από τηλεδιάσκεψη στο γραφείο του, στην Ουάσιγκτον. Η σημαία βρέθηκε στο γραφείο νεαρού συνεργάτη του Τέιλορ, ενώ η καταδίκη του περιστατικού υπήρξε άμεση, με τον ίδιο να προαναγγέλλει έρευνα της αστυνομίας του Καπιτωλίου σχετικά με το συμβάν.

Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς ή πότε μπορεί να «σπάσει» αυτός ο φαύλος κύκλος τοξικής αντιπαράθεσης. Η προσπάθεια των πιο φιλόδοξων παραγόντων των Ρεπουμπλικάνων να αξιοποιήσουν την κληρονομιά του δολοφονηθέντα υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, δημιουργεί νέο κίνητρο, ώστε να απευθυνθούν στον σκληρό, έντονα δραστήριο πυρήνα της νεολαιίστικης οργάνωσης Turning Point USA (TPUSA), που αποτελεί «τέκνο» του Κερκ. Αυτού του είδους ο υπολογισμός οδηγεί τον 41χρονο Βανς, ο οποίος δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028, να εμφανίζεται ως ο πιο διαλλακτικός απέναντι στη συντηρητική νεολαία.

Ο έντονος τρόπος που ασκεί την πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η ένταση που εισφέρει τμήμα των Δημοκρατικών στον πολιτικό διάλογο, δε βοηθούν επίσης. Ενδεικτική της δυσπιστίας που επικρατεί, είναι πρόσφατη έρευνα της YouGov, στην οποία οπαδοί των δύο κομμάτων απαντούν στο ερώτημα από ποια μεριά του πολιτικού φάσματος προέρχεται η βία, καταδεικνύοντας σε ίσο σχεδόν ποσοστό ο ένας τον άλλον (75% των Ρεπουμπλικάνων και αντίστοιχα 73% των Δημοκρατικών).