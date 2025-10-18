«Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες φόρους και κόβουν επιδόματα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα Μελίσσια.

Σημειώνεται πως νωρίτερα επισκέφθηκε την Πεντέλη, μία περιοχή που έχει γίνει αναδάσωση και αναγέννηση του περιβάλλοντος, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του ’24.

«Είχα την ευκαιρία πριν έρθω να σας πω λίγα λόγια, να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται τώρα που μιλάμε. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει φυτέψει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης παραπάνω από 1 εκατομμύριο δεντράκια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαημένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στην Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία τηρήσαμε τη δέσμευσή μας όχι απλά το ανακατασκευάσουμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο απ’ ό, τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε».

«Και θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη… τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε» τόνισε.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στη μάχη την οποία δίνει η κυβέρνηση σε επίπεδο πρόληψης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και στο πρόγραμμα Antinero, ένα πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη και την προστασία των δασών.

Ο κύριος Μητσοτάκης μετά από λίγο επισκέφθηκε το ανακαινισμένο γυμναστήριο στην Πεντέλη.

Είχε συνάντηση με πολίτες, είδε τους νέους να προπονούνται, να είναι ένα γήπεδο μπάσκετ το οποίο ανακατασκευάστηκε στην περιοχή και αυτήν την ώρα θα πραγματοποιήσει ομιλία σε συγκέντρωση πολιτών στο κέντρο της Πεντέλης.