Το γεγονός πως οι ΗΠΑ στηρίζουν ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού από το ΔΝΤ για την Ουκρανία, αλλά και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει δικό της δάνειο στο Κίεβο, από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, αποκάλυψε σε δηλώσεις του ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, μια μέρα μετά την συνάντηση του με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομίας Σκοτ Μπέσεντ.

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται θετικές συνολικά για στήριξη της Ουκρανίας

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ντομπρόβσκις σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, «οι ΗΠΑ δεν έχουν προς το παρόν σαφή θέση ακόμα σχετικά με το εάν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Δανείου Αποζημιώσεων της ΕΕ», όμως όπως τόνισε: «Υπάρχει πλέον εποικοδομητική δέσμευση από την πλευρά των ΗΠΑ όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό και καλωσορίζουν την πρωτοβουλία μας όσον αφορά το δάνειο αποζημιώσεων».

Άγνωστο τι θα κάνουν με τα ρωσικά κεφάλαια σε αμερικανικό έδαφος- Θετικές για δάνειο από το ΔΝΤ

Βέβαια όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Προς το παρόν, δεν υπάρχει σαφής τοποθέτηση από την πλευρά των ΗΠΑ σχετικά με τις πιθανές ενέργειες που θα αναλάμβαναν σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικό έδαφος». Ο Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια σε αμερικανικό έδαφος ανέρχονται μόλις σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ (244,90 δισεκατομμύρια δολάρια) που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να παραχωρήσει το ΔΝΤ ένα νέο δάνειο στην Ουκρανία, επειδή το ΔΝΤ συνήθως δεν δανείζει χώρες σε πόλεμο και αν το έκανε, θα χρειαζόταν επαρκείς διαβεβαιώσεις από τη χώρα ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί.

«Σχετικά με το πρόγραμμα του ΔΝΤ, αυτό το θέμα το συζητήσαμε τόσο διμερώς, αλλά τέθηκε και στη σύνοδο κορυφής της G7, και οι ΗΠΑ, γενικά, υποστηρίζουν ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.