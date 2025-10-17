Νέα στοιχεία προκύπτουν για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17/10 στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο οδηγός του ενός οχήματος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρόκειται για τον οδηγό που ήταν μόνος του στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Διπλάσιο από το επιτρεπτό όριο

Από το αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε ήταν θετικός στο αλκοόλ με ένδειξη 0,54 την ώρα που το όριο είναι 0,25.

Αναμένονται οι αιματολογικές – τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς σε πόσο βαθμό ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και αν είχε καταναλώσει και άλλες ουσίες.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ένας από τους τραυματίες είναι διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι άλλοι δύο, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, θεωρούνται πολυτραυματίες, καθώς φέρουν κατάγματα στον πνευμονοθώρακα, στον αυχένα και στο κεφάλι.

Ο τέταρτος τραυματίας είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο και εκείνος φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σε μετωπική σύγκρουση, λόγω εισόδου ενός εκ των δύο ΙΧ αυτοκινήτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οφείλεται το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί και στο δεύτερο μόνο ο ημεδαπός οδηγός.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανασυρθούν οι επιβαίνοντες από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων.

Από την αυτοψία στον σημείο, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνέβαλε στο δυστύχημα η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα ενός εκ των δύο αυτοκινήτων και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, καθώς την ώρα εκείνη έβρεχε στην περιοχή.