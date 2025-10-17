Στο αίμα βάφτηκαν τα ξημερώματα και οι δύο εθνικές οδοί στο λεκανοπέδιο, με μία καραμπόλα στην Αθηνών – Λαμίας κι ένα φρικτό τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου.

Στην πρώτη περίπτωση, τουλάχιστον τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά κι ένα πιο ελαφρά.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε άτομα από το Πακιστάν, ενώ στο δεύτερο, ένα τζιπ, ο οδηγός ήταν Έλληνας. Στα άλλα δύο οχήματα υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ όλα τα θύματα διακομίστηκαν στο ΚΑΤ.

Στο σημείο, λίγο πριν από τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολισθηρότητα του οδοστρώματος φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του δυστυχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Πέραμο

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό που βρισκόταν παρκαρισμένο σε χώρο στάθμευσης και αμέσως εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην καρότσα του οχήματος, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καλούνται στο σημείο για να τη σβήσουν.

Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν άμεσα τον δρόμο. Αφότου έσβησε η φωτιά, κάτω από το φορτηγό εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα αγνώστων στοιχείων, το οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κι εκτιμάται ότι ήταν ο αναβάτης της μοτοσικλέτας. Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου αναμένεται η διαδικασία ταυτοποίησης του θανόντος. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Δεύτερο ατύχημα στον Κηφισό

Στο μεταξύ, νέο τροχαίο σημειώθηκε στον Κηφισό μετά την εκτροπή νταλίκας τα ξημερώματα, καθώς τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα και αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.