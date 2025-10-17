Όπως το ΠαΣοΚ νωρίτερα μέσα στην ημέρα διά του Κώστα Τσουκαλά, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ καυτηρίασε την τοποθέτηση του Βασίλη Φεύγα για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

Επικαλούμενη την αναφορά του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας σε τηλεοπτικό σταθμό πως «τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα», επιχειρώντας να επιχειρηματολογήσει υπέρ της απαγόρευσης διαμαρτυριών στον Άγνωστο Στρατιώτη, η Κουμουνδούρου υποστήριξε ότι «πρόκειται για μία ακόμη επηρμένη, προσβλητική και ανάλγητη δήλωση από κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτό το έγκλημα».

Θέλησε δε να υπενθυμίσει στον ίδιο επικριτικό τόνο «στον κ. Φεύγα ότι οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς 57 νεκρών αλλά και οι επιζήσαντες του δυστυχήματος αναρωτιούνται για ποιον και γιατί έπεσαν οι δικοί τους άνθρωποι».

«Και είναι το δικό του κόμμα, η δική του κυβέρνηση και ο δικός του πρωθυπουργός που ενορχηστρώνουν τη συγκάλυψη, μπαζώνουν την αλήθεια, αποσιωπούν ευθύνες και παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών», όπως συμπλήρωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «η ΝΔ, μετά την νίκη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, έχει επιδοθεί σε μια σειρά από ακραίες και τοξικές συμπεριφορές, ξεκινώντας από την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη την περασμένη Κυριακή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τις έμμεσες ή άμεσες αναφορές υπουργών, στελεχών και βουλευτών της ότι τα ονόματα των 57 νεκρών πρέπει να σβηστούν, μέχρι τη δήλωση του κ. Φεύγα.

«Θα έδειχνε ευθιξία αν ο Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ» τόνιζαν από το κόμμα της αντιπολίτευσης, καταλήγοντας εν τέλει στο ρητορικό συμπέρασμα «αλλά πώς να φύγει όταν έχουν όλοι, σχεδόν, με τις γνωστές εξαιρέσεις, αυτές τις απόψεις;».