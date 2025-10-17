Η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι συμβαίνει με τη νέα τροπολογία που ορίζει πως το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη περνά στη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το timing της απόφασης, οι αντιδράσεις και η σιωπή Δένδια.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Σε ποιον ανήκει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη;» θα ακούσετε:

0:51 Η έναρξη και η κορύφωση του ζητήματος για τη διαχείριση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

1:53 Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η γνώμη των πολιτών.

3:15 Η απόφαση για παύση των διαδηλώσεων κάθε είδους στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τα ερωτήματα περί Δημοκρατίας.

4:58 Το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και η ατυχής χρονική στιγμή για την ανακοίνωση της τροπολογίας.

5:36 Το τεταμένο πολιτικό κλίμα στο οποίο προστίθεται μια τέτοια απόφαση.

7:05 Τι θα κάνει η κυβέρνηση με τον καθαρισμό των ονομάτων των νεκρών του δυστυχήματος των Τεμπών.

7:42 Η θέση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

