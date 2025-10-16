Μια εξαιρετικά σπάνια δημόσια εκδήλωση αποδοκιμασίας της αυταρχικής διακυβέρνησης του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ομάδας των στενών συνεργατών του, έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη, όταν εκατοντάδες Ρώσοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καζάνσκαγια και ζήτησαν την ανατροπή του Πούτιν, τραγουδώντας απαγορευμένα αντιπολεμικά τραγούδια.

Στην «άγρια» συγκέντρωση το πλήθος ενώθηκε με μουσικούς του δρόμου και χοροπηδούσαν τραγουδώντας τους στίχους του τραγουδιού Co-operative Swan Lake του ράπερ Noize MC, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Όταν πεθάνει ο τσάρος θα χορέψουμε ξανά. ο γέρος ακόμα κρατιέται από τον θρόνο του, φοβούμενος να τον αφήσει. Γέρος στο καταφύγιο, ακόμα νομίζει ότι είναι 1985». Σε άλλο σημείο το τραγούδι αναφέρει: «Που ήσασταν οκτώ χρόνια γαμ… τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψου. Αφήστε τον παππού να τρέμει από ενθουσιασμό για τη Λίμνη των Κύκνων».

Young Russians sing a forbidden song in St Petersburg. Noize MC is a Russian pro-Ukrainian rapper forced to live in exile in Lithuania. The crowd sings his song “Cooperative Swan Lake” in which he calls for Putin to be overthrown pic.twitter.com/qHrn1v1Gq6 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025



Η συγκέντρωση έρχεται σε μια περίοδο που η Ρωσία «ζορίζεται» από τον πόλεμο

Το τραγούδι, το οποίο έχει απαγορευτεί είναι κάτι σαν αντιπολεμικός ύμνος για τη νεολαία της Ρωσίας, τουλάχιστον για το κομμάτι της που είναι αντίθετο στον Πούτιν και την εισβολή στην Ουκρανία, την επιστράτευση και γενικότερα την στρατιωτικοποίηση, και την συντηρητικοποίηση, που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος σε μαζική κλίμακα. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, και έρχεται σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αρχίσει να έχει αντίκτυπο στην ρωσική οικονομία, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων αφού η Ρωσία μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου παγκοσμίως έχει αναγκαστεί εξαιτίας των ουκρανικών πληγμάτων σε εγκαταστάσεις πετρελαίου να εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει καύσιμα.

Προφανώς συγκεντρώσεις σαν αυτή, στην Ρωσία ενέχουν τεράστιο ρίσκο για τους συμμετέχοντες, και έτσι την επόμενη μέρα έγινε γνωστό ότι η αστυνομία συνέλαβε μια 18χρονη την Ντιάνα Λογκίνοβα, η οποία και κατηγορείται ότι ξεκίνησε να δίνει τον τόνο στην συγκέντρωση με συνθήματα και τραγούδια. Από σχετικά ρεπορτάζ προκύπτει ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για οργάνωση συγκέντρωσης σε δημόσιο χώρο.

Σημειώνεται ότι ο ράπερ Noize MC, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ivan Alekseev, κατέφυγε στη Λιθουανία λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ενώ το τραγούδι του απαγορεύτηκε με δικαστική απόφαση των Μάιο.