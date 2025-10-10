Παρέμβαση εναντίον της Επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης και υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και τη συμφωνία του στη Γάζα αποφάσισε να κάνει σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, από την Ντουσαμπέ του Τατζικιστάν όπου βρέθηκε για την σύνοδο Ρωσίας– Κεντρικής Ασίας. Φυσικά δεν παρέλειψε να προσπαθήσει να κάνει επίδειξη δύναμης μαζί με μια μίξη απειλών, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα οπλικά συστήματα, πυραύλους κι αεράμυνα και ότι ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων δεν τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρει τις ΗΠΑ.

Έπαινοι για Τραμπ και «την προσπάθεια του για την ειρήνη»

Πιο συγκεκριμένα, ο Πούτιν επαίνεσε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και επέκρινε την Επιτροπή Νόμπελ για την απονομή του βραβείου ειρήνης σε ανθρώπους που, όπως ισχυρίστηκε, δεν έκαναν τίποτα για να το αξίζουν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει σχόλια τα οποία φαίνεται να έχουν στόχο να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ, ο οποίος έχει αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από τον Πούτιν εξαιτίας της μη εποικοδομητικής στάσης που τηρεί η Ρωσία στην προσπάθεια που γίνεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε: «Ο Τραμπ σίγουρα καταβάλλει προσπάθεια και εργάζεται σε αυτά τα ζητήματα – για την επίτευξη ειρήνης και την επίλυση σύνθετων διεθνών υποθέσεων. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αυτού είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ αξίζει το βραβείο Νόμπελ ή όχι. Αλλά πραγματικά κάνει πολλά για να επιλύσει σύνθετες κρίσεις που έχουν διαρκέσει χρόνια, ακόμη και δεκαετίες».

Αιχμές για την Επιτροπή και τη Μασάδο

Στη συνέχεια κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι απονέμει το βραβείο ειρήνης σε «ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα για την ειρήνη» και τόνισε πως: «Κατά την άποψή μου, αυτές οι αποφάσεις έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στη φήμη του βραβείου».

Απειλές με νέα όπλα και με πυρηνική αποτροπή

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο ίδιος -και η Ρωσία- παραμένει δεσμευμένος στον πνεύμα της συνάντησης του με τον Τραμπ στο Άνκοραζ της Αλάσκας και πως «σε γενικές γραμμές παραμένουμε εντός του πλαισίου που συμφωνήθηκε εκεί». Όπως τόνισε συνεχίζει να έχει επαφές με τον Τραμπ, όμως όσον αφορά στην Ουκρανία ξεκαθάρισε πως η παροχή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο από τις ΗΠΑ, θα απαντηθεί από την Ρωσία «με την ανάπτυξη νέων συστημάτων αεράμυνας».

Ο Πούτιν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Μόσχα βρίσκεται ήδη σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως υποστήριξε η Ρωσία αναπτύσσει κι άλλα όπλα, όπλα πυρηνικής αποτροπής και σημείωσε πως εάν οι ΗΠΑ δεν θέλουν να παρατείνουν την συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, αυτό δεν είναι καθόλου κρίσιμο για την Ρωσία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «οι πυρηνικές μας αποτρεπτικές δυνατότητες είναι οι ισχυρότερες στον κόσμο».