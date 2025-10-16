Ο Λούκα Βιλντόσα και η σύζυγός του Μίλιτσα Τάσιτς πέρασαν κάμποσες ώρες υπό κράτηση. Η συμπλοκή που είχαν σε κεντρικό σημείο της Μπολόνια, αργά το βράδυ της Τετάρτης, με εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα επανεξεταστεί από τις εισαγγελικές Αρχές εντός 96 ωρών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν συντρέχουν λόγοι ποινικής δίωξης, αλλά προσώρας το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο χωρίς κάποιους περιοριστικούς όρους.

«Δεν ήταν μια μονομερής κίνηση» από τον Βιλντόσα

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αργεντίνου γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια και της Σέρβας παίκτριας βόλεϊ, η ευθύνη για το συμβάν αποδείχθηκε αμοιβαία και γι’ αυτό η σύλληψή τους από την αστυνομία κρίθηκε παράτυπη.

«Ο παίκτης ανυπομονούσε να επιστρέψει σπίτι και να μην τον εμποδίσει αυτό το ασθενοφόρο που διέσχιζε τη λεωφόρο και του έκλεινε τον δρόμο. Η σύζυγός του είναι έγκυος, ήταν αργά, είχαν φαγητό σε πακέτο και έπρεπε να φάνε πριν πέσει για ύπνο. Δεν ήταν μια μονομερής κίνηση. Ο πελάτης μου υπερασπιζόταν τον εαυτό του και αυτό που θεωρούσε ως παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους του ασθενοφόρου» τόνισε σχετικά μετά την απελευθέρωση των Βιλντόσα και Τάσιτς σήμερα το μεσημέρι, καθώς δεν «έτρεξε» κάποια άλλη διαδικασία.

Γιατί συνελήφθη ο Βιλντόσα

Όλα συνέβησαν μετά τον νικηφόρο αγώνα της ιταλικής ομάδας κόντρα στη Μονακό. Αρχικά οι δύο αθλητές είχαν κατηγορηθεί για χειροδικία σε μέλη του υγειονομικού προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης και την καταγγελία που έγινε, ο Βιλντόσα εκνευρίστηκε από το γεγονός πως ένα ασθενοφόρο του φορέα δεν του επέτρεπε να περάσει από το σημείο χωρίς καθυστέρηση. Αρχικά διαμαρτυρήθηκε διότι τον καθυστερούσαν, ενώ λίγο μετά με ελιγμούς στον δρόμο, αφού τα δύο οχήματα συνέχισαν την πορεία τους προς την ίδια κατεύθυνση, εμπόδιζε αυτός της διέλευση του ασθενοφόρου.

Το ασθενοφόρο σταμάτησε και το εθελοντικό πλήρωμα ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του άνδρα. Εν τέλει η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε σε καβγά, στον οποίο ενεπλάκη και η Μίλιτσα Τάσιτς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συλλήψεις και ολονύκτια κράτηση.

«Είναι απαράδεκτο οι επαγγελματίες υγείας μας, που εργάζονται για τη διάσωση, την παροχή βοήθειας και τη θεραπεία πολιτών, να υφίστανται τόσο λεκτικές όσο και σωματικές επιθέσεις. Το καταδικάζουμε πλήρως. Θα διερευνήσουμε την υπόθεση και θα κάνουμε τις απαραίτητες αξιολογήσεις» είχε αναφέρει η Τοπική Αρχή Υγείας. Ανάλογου ύφους ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ερυθρός Σταυρός.