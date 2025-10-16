Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 24 χλμ. ΝΝΑ της Ζάκρου, στον νομό Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση που καταγράφηκε στις 07:20 το πρωί, είχε εστιακό βάθος στα 7,1 χιλιόμετρα.

Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έγινε αισθητός σε όλο το Λασίθι, στην Κάσο και στην Κάρπαθο.

Στα 4 Ρίχτερ δίνει τον σεισμό το EMSC

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), υπολογίζει τον σεισμό στους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τα 30 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας και εστιακό βάθος τα 18 χλμ.