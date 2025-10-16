Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 19/10 πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα, ενώ φυλάσσονται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν λίγο πριν τις 6:30 χθες το απόγευμα (15/10) στα δικαστήρια της Καλαμάτας, σε διαφορετικά αυτοκίνητα της Αστυνομίας. Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια και προσπαθούσαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια τους. Παρέμειναν στο γραφείο του εισαγγελέα για περίπου μισή ώρα, όπου και τους ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του MEGA οι δύο άνδρες είναι παιδικοί φίλοι και μένουν και οι δύο στην Καλλιθέα, ενώ φαίνεται να πήγαιναν μαζί κατηχητικό στην παιδική τους ηλικία.

Ο συνεργός, που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, όπως αναφέρουν φίλοι και συγγενείς, ήθελε να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, ενώ τον έβλεπαν συχνά στο γυμναστήριο της γειτονιάς του. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ παλαιότερα είχε δουλέψει και σε οικοδομή.

Στα 16 του χρόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, είχε συλληφθεί για πρώτη φορά καθώς μαζί με δύο ακόμη ανήλικους είχαν σπάσει 13 αυτοκίνητα στο Φάληρο. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που είχε απασχολήσει τις Aρχές, μέχρι και τηn παράδοσή του.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο άνδρας που σύμφωνα με τις περιγραφές φορούσε τραγιάσκα, θεωρείται ο φερόμενος εκτελεστής της υπόθεσης. Γείτονές του αναφέρουν ότι ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης και ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του.

Παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τις Αρχές, η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πολυκατοικίας.

Η συνάντηση μία μέρα πριν τη σύλληψη

Την ώρα που η Αστυνομία περιμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει και να «δέσει» τον ηθικό αυτουργό της υπόθεσης, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι επιχειρούσαν να θολώσουν τα νερά γύρω από το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, μετά το φονικό και ενώ είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής είχαν ραντεβού.

Οι δυο τους φέρονται να ήταν ιδιαίτερα ομιλητικοί και σε συνεχή επαφή μέχρι και λίγο πριν από τη σύλληψή τους. 24 ώρες πριν παραδοθεί ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, συναντήθηκε με τον φίλο του, τον κατηγορούμενο φυσικό αυτουργό. Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ειπώθηκε. Την επόμενη ημέρα, ενώπιον των αστυνομικών, οι καταθέσεις τους διέφεραν σημαντικά.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιστροφή του 22χρονου στην Αθήνα

Στα πλάνα που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης να επιστρέφει τα ξημερώματα στο σπίτι του στην Αθήνα, μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 22χρονος περπατά στο δρόμο κρατώντας στο χέρι του το κράνος.

Το χαμένο κινητό

Κομβικό στοιχείο θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βράχηκε στη θάλασσα και το πέταξε αργότερα σε υπόνομο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συσκευή μπορεί να κρύβει κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των δύο ανδρών πριν και μετά τη δολοφονία.