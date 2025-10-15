Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να ολοκληρωθεί νωρίτερα η ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, όπου δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Ο Νετανιάχου παραπονέθηκε για βήχα και κρυολόγημα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ζητώντας να τελειώσει νωρίτερα η ακροαματική διαδικασία, αίτημα με το οποίο συμφώνησαν οι δικαστές.

Όπως είπε το κρυολόγημα «αρνείται να περάσει» και ο γιατρός του συνέστησε να ξεκουραστεί για μερικές ημέρες ή τουλάχιστον να μειώσει τις ώρες εργασίας του.

Η ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί να τελειώσει στις 4:30 μ.μ., αλλά ο Νετανιάχου ζήτησε γύρω στο μεσημέρι να καταθέσει για μία ή δύο ώρες ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ομιλία του στην Κνέσετ, ο Ντόανλντ Τραμπ είχε καλέσει τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχω μια ιδέα, γιατί δεν απονείμεις χάρη στον Νετανιάχου;» σημείωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Αναφερόμενος μάλιστα στα δώρα που φέρεται να έλαβε ο Νετανιάχου: «Ποιος νοιάζεται για πούρα και σαμπάνια;».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες σε καιρό πολέμου.

«Δεν είναι εύκολος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Θέλω να σας πω ότι δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς, αλλά αυτό είναι που τον κάνει μεγάλο», είχε προσθέσει.