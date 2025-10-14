Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης -στο πλαίσιο της διευθέτησης που επιχειρείται στο παλαιστινιακό μετά την συμφωνία εκεχειρίας και την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ για την Γάζα ουσιαστικά από όλες τις πλευρές- συγκεντρώνει η επιστροφή στην Δυτική Όχθη από την εξορία που ο ίδιος είχε επιλέξει, φυσικά έπειτα από σχετικές πιέσεις, του ανιψιού του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ, Νάσερ αλ Κούντουα.

Το σχέδιο Τραμπ και η κόντρα Κούντουα και Αμπάς

Ο Κούντουα είχε επιλέξει να αφήσει τα παλαιστινιακά εδάφη πριν από περίπου 4 χρόνια, όμως μετά από την συμφωνία εκεχειρίας, οι προβλέψεις του σχεδίου Τραμπ για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας έρχονται ξανά στο προσκήνιο και σίγουρα σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι Αρχές των Παλαιστινίων ως έχουν. Το σχέδιο Τραμπ είναι φτωχό σε λεπτομέρειες όσον αφορά στο θέμα αυτό, καθώς σε αυτό γίνεται λόγος για μια διεθνώς εποπτεύομενη Παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών που θα αναλάβει την διοίκηση της Γάζας (όχι της Δυτικής Όχθης) η οποία θα αντικαταστήσει σαν Αρχή την διακυβέρνηση της Χαμάς, η οποία θα αφοπλιστεί.

Ο 72χρονος Κούντουα (έχει το ίδιο ακριβώς το ίδιο επώνυμο με τον Αραφάτ), είχε αναγκαστεί να φύγει από τα παλαιστινιακά εδάφη, έπειτα από την διαγραφή του από την Φατάχ το 2021 με την αιτιολογία ότι ο παρά την αντίρρηση του Μαχμούντ Αμπάς, κατέβηκε στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Ο Αμπάς προφανώς έπειτα από πιέσεις, αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να δεχθεί τον Κούντουα και άλλα διεγραμμένα στελέχη πίσω στην Φατάχ, ιδιαίτερα αφότου αποδείχθηκε περίτρανα πως η Φατάχ και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν περιλαμβάνονται πουθενά στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πιθανός του ρόλος και η σύγκρουση με την διαφθορά

Ο Νάσερ αλ Κούντουα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για την επιστροφή του στο Reuters και όπως τόνισε: «Το πρώτο καθήκον είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του δρόμου – κάτι που χάσαμε- και πρέπει να είμαστε αρκετά γενναίοι και να το αναγνωρίσουμε ότι δεν την έχουμε πια. Χωρίς αυτήν όλα τα άλλα είναι άχρηστα». Ο Κούντουα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει και μια «σοβαρή σύγκρουση με την διαφθορά στην χώρα».

Ανάλογα με το πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ και τι αποφάσεις θα παρθούν, Παλαιστίνιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, καθώς διατηρεί στενούς δεσμούς με τα αραβικά κράτη, έχει επαφές με τη Χαμάς, είναι ανιψιός του Αραφάτ και έχει γεννηθεί στην Χαν Γιουνίς, είναι δηλαδή από την Γάζα. «Αν με χρειαστείτε, δεν θα διστάσω», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 72χρονος Κούντουα.

Ο Κούντουα ελπίζει ότι θα μπορέσει από την δέσμευση της Χαμάς να μην έχει κανέναν ρόλο στην διακυβέρνηση της Γάζας (χωρίς όμως να αφοπλιστεί) να φτάσει σε μια δέσμευση από την οργάνωση να τερματίσει τόσο τον διοικητικό όσο και τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα και να θέσει τα όπλα της υπό τον έλεγχο ενός νέου κυβερνητικού οργάνου.

Αυτό σύμφωνα με τον ίδιο θα σημαίνει ότι «η πόρτα θα πρέπει να είναι ανοιχτή για αυτούς για έναν πολιτικό μετασχηματισμό προς ένα πολιτικό κόμμα». Μεταξύ άλλων ο Κούντουα εκτιμά ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί μια νέα αστυνομική δύναμη και ότι η τρέχουσα αστυνομία της Γάζας θα μπορούσε επίσης να ελεγχθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνος και με διεθνή εποπτεία

Σύμφωνα με τον ίδιο για να γίνουν όλα τα παραπάνω: «Η Χαμάς πρέπει να καταλάβει ότι κανείς δεν την κυνηγάει, ότι σε ορισμένους από αυτούς τους υπαλλήλους θα δοθεί άλλη μια ευκαιρία, ότι δεν θα δολοφονηθούν και ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ένα παλαιστινιακό «συμβούλιο επιτρόπων» θα μπορούσε να διοικήσει τη Γάζα και ότι ο Αμπάς θα μπορούσε να διορίσει τον επικεφαλής του, διατηρώντας μια σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Αυτό σύμφωνα με τον Κούντουα δεν σημαίνει «επιστροφή της (Παλαιστινιακής) Αρχής ως έχει για να κυβερνά τη Γάζα».

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στο Reuters μια διεθνής εποπτεία θα ήταν «εντάξει», όμως η Γάζα πρέπει να διοικείται από Παλαιστίνιους και πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν εκλογές.