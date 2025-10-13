Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με τις αρχές να θεωρούν θέμα χρόνου την σύλληψή του.

Η ΕΛ.ΑΣ εξετάζει καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του πλαζ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα»

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ο ίδιος, ούτε η μηχανή του γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Συμβόλαιο θανάτου; – Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Προέδρος Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τόνισε πως δεν θα έπρεπε να διέρρευσε το γεγονός ότι έφτασε στην Αθήνα ο δράστης.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα ‘’πληρωμένο πιστόλι’’. Μπορεί και να μην είναι έτσι και να είναι κάποιος γνωστός σου και να θέλει να τον σκοτώσει».

Ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος, είπε πως δεν υπάρχει κάποια νότα αισιοδοξίας για τη εξιχνίαση της υπόθεσης από την αστυνομία.

«Δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής, πιθανόν να είναι. Εμείς έχουμε πει πως είμαστε διατιθέμενοι να βοηθήσουμε στην έρευνα. Υπήρξε σιγή σφίγγας. Τα δεδομένα είναι ότι είχαμε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, μπορεί και δύο. Αυτή έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και καταγγέλθηκε στις 10, ένα μήνα πριν. Παρά την καταγγελία, υποτιμήθηκε ο κίνδυνος για την προστασία αυτού του ανθρώπου από τις διωκτικές αρχές. Απ’ ότι γνωρίζω δεν ειδοποιήθηκε καν η εισαγγελική αρχή».

«Η αστυνομία δεν είχε ενημερωθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε καθώς το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, είπε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Τα σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής».

«Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενό και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξής της ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια ότι η διαθήκη να μην έχει σχέση».

Υπήρχε συνεργός;

«Γνωρίζουν πολλά στοιχεία του δράστη για την παραμονή του στην Αθήνα, πώς στρατολογήθηκε, πώς του ανατέθηκε η δολοφονία στη Φοινικούντα», σημείωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, ανέφερε ότι: «Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον αναφερόμενο συνεργό του δράστη, οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εικόνα από κάμερες που καλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και έχουν ωστόσο και μία της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα, και τα δύο φορούν κράνη».

«Φαίνεται λοιπόν να περνούν δύο άτομα, κάποια στιγμή στην κάμερα φαίνεται πια λίγο κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα να είναι πλέον ένα άτομο, άρα αυτός θεωρείται ότι υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το τι θα γίνει. Κοιτάζουν να δουν πού ακριβώς συναντήθηκαν και το τι ακριβώς συνέβη προ της δολοφονίας», συμπλήρωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Φαίνεται ότι αυτό περί δύο αναβατών ισχύει τελικά και είναι κλειδί στις έρευνες της Αστυνομίας. Έρευνα γίνεται και για τη μηχανή, εικονίζεται αυτό το σκούτερ με ειδική διαμόρφωση, ειδικό χρώμα, και όπως έχει συμβεί και σε άλλες δολοφονίες γίνεται έρευνα της Αστυνομίας πέρα από το κάμερα κάμερα, να δουν και ποιος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιου είδους μηχανών, είναι χαρακτηριστική μηχανή, προκειμένου και από εκεί να προσεγγίσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας».

Τα λάθη που «ξεκλειδώνουν» την ταυτότητα του δράστη

Καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της έρευνας αποδείχθηκαν δύο στάσεις που έκανε ο δράστης στη διαδρομή του — σε πρατήρια καυσίμων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο. Εκεί καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή του ανεφοδιασμού.

Αν και το πρόσωπό του δεν διακρίνεται καθαρά, οι αστυνομικοί έχουν πλέον επικεντρωθεί στα σωματικά του γνωρίσματα: το ύψος, τη διάπλαση, τον τρόπο που βαδίζει και κινείται. Όλα αυτά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, συμπίπτουν απόλυτα με την περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός του θύματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται να «ξεκλειδώνει» την ταυτότητα του δράστη είναι η πλαστή πινακίδα του λευκού σκούτερ. Ο αριθμός κυκλοφορίας ανήκε σε άλλο όχημα, γεγονός που, αντί να αποπροσανατολίσει, οδήγησε τους ερευνητές να ακολουθήσουν το νήμα της προέλευσής του. Έτσι, άνοιξε ένας νέος κύκλος ελέγχων για τις πιθανές επαφές και διασυνδέσεις του υπόπτου.

Σημαντική είναι επίσης η εμπλοκή του δράστη σε περιστατικό που είχε σημειωθεί μόλις λίγες εβδομάδες πριν τη διπλή δολοφονία. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο έξω από το σπίτι του στη Φοινικούντα — ένα επεισόδιο που τότε θεωρήθηκε μεμονωμένο, αλλά σήμερα συνδέεται άμεσα με τη φονική επίθεση.