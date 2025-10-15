Μέχρι αργά το βράδυ χθες συνεδρίαζε η Ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση επί του νέου νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης κατήγγειλαν το νομοσχέδιο, με κάποια κόμματα όπως το ΚΚΕ να ζητούν την απόσυρση του.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως υπεραμύνθηκε του νομοσχεδίου, κατηγορώντας την Aντιπολίτευση για παραπλάνηση.

Αιχμή το 13ωρο

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναφορικά με το 13ωρο, που είναι η αιχμή της κριτικής της Αντιπολίτευσης, η κ. Κεραμέως αντέκρουσε τα όσα λένε οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης τονίζοντας πως δεν υπάρχει 13ωρο.

«Αντί να πρέπει κάποιος να μετακινείται και να πηγαίνει σε έναν δεύτερο εργοδότη, Νο1, και Νο2, να μην παίρνει ούτε μισό ευρώ επιπλέον γι’ αυτή την απασχόληση, γιατί; Γιατί θεωρείται επιπλέον μερική απασχόληση, του δίνουμε τη δυνατότητα αυτό που κάνει ήδη σήμερα, να το κάνει, χωρίς να μετακινείται και συν 40% αμοιβή. Μπορεί, πράγματι να γίνεται αυτό κάθε εργάσιμη μέρα; Όχι είναι η απάντηση. Πόσο μπορεί να γίνεται; Μέχρι 37 ημέρες το χρόνο. Δηλαδή κατ’ αναλογία μέχρι 3 ημέρες το μήνα. Γι’ αυτό μιλάω για παραπλανητική χρήση της έκφρασης 13ωρο που αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα».

«Αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του είπε πως «το 13ωρο δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα μιας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά, ξηλώνετε το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα-νήμα, διάταξη-διάταξη».

Σύμφωνα με όσα είπε, το ΠαΣοΚ προτείνει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» επισημαίνοντας παράλληλα «έναν αδιόρατο κίνδυνο: Η μεγάλη κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, έχει αφήσει μια εξαιρετικά αρνητική κληρονομιά, πέρα από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έχει παγιωθεί μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης, χωρίς υψηλούς στόχους σύγκλισης όπως στο παρελθόν».

«Εργασιακός Μεσαίωνας»

Για «νομοσχέδιο εργασιακού Μεσαίωνα», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος, επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη της σημερινής κατάστασης των εργαζομένων στη χώρα που παρόλο που δουλεύουν περισσότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πληρώνονται λιγότερο και «δεν τα βγάζουν πέρα». «Βάλατε στο νομοσχέδιό σας τον τίτλο “δίκαιη εργασία”. Εκεί φτάνει η νοσηρή φαντασία σας.

«Βαφτίσατε έτσι ένα νομοσχέδιο που ξεχειλώνει τον εργάσιμο χρόνο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι», είπε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν 13 ώρες από επιλογή, όπως λέτε, αλλά από ανάγκη. Ο μέσος μισθός παραμένει μειωμένος κατά 9% σε σχέση με το 2011, ενώ η πραγματική μείωση του εισοδήματος φτάνει το 28%».

Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Σημειώνεται πως η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα, ενώ η ονομαστική ψηφοφορία θα γίνει το πρωί της Πέμπτης, για όλα τα άρθρα. Το αίτημα ήρθε αρχικά από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης με την υπουργό να ζητά συνολική ονομαστική ψηφοφορία εγκαλώντας την Αντιπολίτευση ότι εστιάζει στη διάταξη για το 13ωρο ενώ το νομοσχέδιο έχει σειρά άλλων θετικών για τους εργαζόμενους διατάξεις.