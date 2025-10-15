Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση στο X ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησαν για την κατάσταση στην χώρα του, αλλά και για τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Όπως ανέφερε στη σχετική ανάρτηση: «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αεράμυνας μας, όσο το δυνατόν περισσότερο πριν την έναρξη του χειμώνα. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές και είμαι ευγνώμων για αυτό».

Παρότι στη σχετική ανάρτηση δεν γινόταν ξεκάθαρο το τι ακριβώς συζητήθηκε και με ποιον τρόπο η Ελλάδα μπορεί να σώσει ζωές, σχετικό τηλεγράφημα του Reuters ανέφερε ότι συζητήσαν το ενδεχόμενο προμήθειας Αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία.

I spoke with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis. PM Mitsotakis has just returned from the summit in Sharm El-Sheikh, which marked an important peace achievement for the Middle East. And it would be right to maintain and build on this momentum. Global… pic.twitter.com/nRuZIHzNzc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2025

Την συνομιλία επιβεβαίωσε και το γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναφερόταν πως:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Zelenskyy για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου».