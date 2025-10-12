Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ρυθμίσει τα ραντεβού τους με αποτέλεσμα τα κεντρικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης να μην μπορούν να δεχθούν πλέον άλλα ραντεβού. Στα νησιά και σε περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.

«Ραντεβού μπορεί να κλείσει κανείς σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ταυτότητες είναι έγκυρες μέχρι την ημερομηνία λήξης. Με την παλιά ταυτότητα, την μπλε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, αυτό είναι το σημαντικό» είπε ο γγ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν εκδώσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις αυτή εκδοθεί.

Ο προσωπικός αριθμός δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, αντικαθιστώντας πλήθος άλλων αριθμών (όπως ΑΦΜ) με έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης. Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο πολίτης να χρειάζεται μόνο έναν αριθμό για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες.