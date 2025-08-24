Ένας νεαρός με καταγωγή από τη Βραζιλία εντοπίστηκε νεκρός σε ιδιωτική πισίνα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Μαζί του στην πισίνα βρέθηκε αναίσθητος και ο φίλος του επίσης νεαρής ηλικίας, ο οποίος σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν δύο νεαροί αλλοδαποί εντοπίστηκαν αναίσθητοι μέσα στην ιδιωτική πισίνα δωματίου.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, που επιβεβαίωσε τον θάνατο του 25χρονου και προσέφερε πρώτες βοήθειες στον 23χρονο.

Ο ένας ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.