Άλλο ένα θύμα πνιγμού θρηνεί η τοπική κοινωνία στο Σφακάκι του Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 46χρονο τουρίστα από τη Γερμανία, που έχασε τη ζωή του, ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες είχαν προειδοποιήσει για κύματα και έντονα θαλάσσια ρεύματα.

Όπως αναφέρεται στο daynight.gr, την ώρα του περιστατικού, το απόγευμα της Κυριακής, επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, οι ναυαγοσώστες είχαν αναρτήσει κόκκινες σημαίες, προειδοποιώντας τους λουόμενους για τον κίνδυνο και καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όταν ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε ότι ο 46χρονος πνιγόταν, βούτηξε στο νερό και κατάφερε να τον ανασύρει. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν, ο άνδρας δεν επανήλθε και ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε, λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο.