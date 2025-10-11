Τα μυστικά της πιο διάσημης μαύρης μπύρας στον κόσμο, βγαίνουν στη φόρα: η τελευταία σειρά του δημιουργού του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, είναι όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα χορταστικό οικογενειακό έπος πάνω στην δύναμη της επιτυχίας, με την Ιστορία και τη μυθοπλασία σε συγχρονισμένη διαπλοκή.

Δημιούργημα του Netflix, το νέο τηλεοπτικό saga αφηγείται την συναρπαστική ιστορία της δυναστείας των Guinness και σχεδιάστηκε από μια απόγονο της ισχυρής οικογένειας των Ιρλανδών, την 58χρονη Ιβάνα Λόουελ, αποκαλύπτοντας τις αντιπαλότητες, τα σκάνδαλα, τα μυστικά και τις τραγωδίες των προγόνων της.

Η Λόουελ – σημειώνει σε σχετικό ρεπορτάζ το BBC – βρισκόταν στην Ιρλανδία για μια οικογενειακή φιέστα στο Castletown, το αρχοντικό που ανακαίνισε ο ξάδελφός της Ντέσμοντ Γκίνες στην κομητεία Κιλντέαρ, όταν σκίρτησε μέσα της η ιδέα παρακολουθώντας μια θρυλική βρετανική σειρά εποχής, το «Downton Abbey», στην τηλεόραση. Απόλυτα λογικό η εικόνα των Βρετανών ευγενών Κρόλι που επιβιώνουν με τιμή και δόξα όλες τις πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις των αρχών του 20ου αιώνα να χτυπήσει ένα «καμπανάκι». «Η ιστορία της οικογένειάς μας ήταν πολύ πιο ζουμερή και ενδιαφέρουσα από αυτό που έβλεπα – και επιπλέον ήταν αληθινή», λέει στο BBC από την ευάερη τραπεζαρία της στο Ανατολικό Χάμπτον, η κα Λόουελ.

Η ιδέα

Με το που επέστρεψε στο σπίτι της στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, η Λόουελ κάθισε και έγραψε σαν αστραπή ένα τηλεοπτικό σενάριο 20 σελίδων, μια δραματική αναδρομή στις επιτυχίες και τις πανωλεθρίες της οικογένειας των απογόνων του Άρθουρ Γκίνες (γεννημένου το 1725), ο οποίος πρώτος παρασκεύασε την περιβόητη μαύρη μπύρα (σήμερα πουλάει πάνω από 10 εκατομμύρια ποτήρια την ημέρα σε όλο τον κόσμο). Δέκα χρόνια μετά, ο Στίβεν Νάιτ, σκηνοθέτης και σεναριογράφος που αποτελεί πλέον ξεχωριστό success story στην τηλεόραση με ειδίκευση στις μεγαλεπήβολες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές βιογραφίες («Maria», «Spencer», «Peaky Blinders», «Χίλια χτυπήματα») ανέλαβε να μεταφέρει στην τηλεόραση την ιδέα της Λόουελ.

Και τα οκτώ επεισόδια του «House of Guinness» διατίθενται στην streaming υπηρεσία του Netflix από τις 25 Σεπτεμβρίου. Οι βασικοί χαρακτήρες έχουν όλα τα εκρηκτικά στοιχεία που ταιριάζουν σε μια δυναστεία που φλερτάρει με την υπερβολή καθώς η εξέλιξη της ιστορίας καλύπτει έξι γενιές και περιλαμβάνει πλούσια θεματολογία – από τις εμπορικές επιτυχίες και την πλούσια φιλανθρωπική κληρονομιά μέχρι τις πολιτικές ίντριγκες, τις πολυάριθμες οικογενειακές αντιπαλότητες, τα σκάνδαλα και τις τραγωδίες.

Η συγγραφέας ήθελε να δώσει περίοπτη θέση στη μυθική ιστορία της προέλευσης της σκούρας μπύρας Guinness – από ένα τυχαίο κάψιμο του λυκίσκου -, όπως και έκανε. Στην πραγματικότητα, ο Άρθουρ Γκίνες κατέληξε σκόπιμα στην συνταγή που έμελλε να γίνει παγκόσμια επιτυχία, αφήνοντας τη σκούρα μπύρα βύνης να ωριμάσει σε ξύλινα βαρέλια, ενισχύοντας τη γεύση της.

Οι κληρονόμοι της δυναστείας

Το σημείο εκκίνησης στην τηλε-εποποιία των Γκίνες είναι ένας θάνατος: αυτός του Μπέντζαμιν Γκίνες, πάμπλουτου εγγονού του ιδρυτή Άρθουρ και κατακτητή του τίτλου του πλουσιότερου άνδρα στην Ιρλανδία, ο οποίος πέθανε το 1868, αφήνοντας πίσω του τέσσερα παιδιά να αντιμετωπίσουν την κρίση της διαδοχής. Προηγουμένως, είχε καταφέρει να μετατρέψει το ζυθοποιείο που ίδρυσε ο παππούς του στο St James Gate του Δουβλίνου σε ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και η οικογένεια Γκίνες απολάμβανε τις δάφνες και τα οφέλη αυτής της επιτυχίας.

Ο μεγαλύτερος γιος, ο Άρθουρ (τον υποδύεται ο Άντονι Μπόιλ), θα ήταν ο προφανής διάδοχος του πατέρα του ωστόσο επιδεικνύει απόλυτη αδιαφορία για την οικογενειακή κληρονομιά. Αντίθετα, ο ρεαλιστικός, μικρότερος αδελφός του, Έντουαρντ (Λούις Πάρτριτζ), μετέπειτα κόμης του Ιβέγκ (ο πρώτος που πήρε αυτόν τον τίτλο ευγενείας) είναι αυτός που διαθέτει τόσο την φιλοδοξία όσο και την ικανότητα να διευθύνει την εταιρεία, όχι όμως και τα ζητήματα του πρωτότοκου αδελφού του.Η περίπλοκη συνεργασία των δύο αδελφών και αντίθετων χαρακτήρων σε μία αναγκαστική «συγκατοίκηση» στην κορυφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οικογένειας, αποτελεί τον δραματικό πυρήνα του «House of Guinness».

Ο μεσαίος γιος Μπέντζαμιν (Φιον Ο’Σέι) είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, αυτός που παλεύει με τον αλκοολισμό, τον εθισμό στον τζόγο και τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση. Την τετράδα των ορφανών συμπληρώνει η αδελφή τους Άννα (Έμιλι Φερν), που είναι σωματικά ασθενής και ιδιαίτερα εύθραυστη. Τόσο η Άννα όσο και ο Μπέντζαμιν αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και το γεγονός ότι ο πατέρας τους δεν τους υπολόγιζε ως συνεργάτες και διαδόχους στην επιχείρηση.

Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας, είναι πρόδηλο ότι η πλοκή έχει άρωμα «Succession», θυμίζοντας την επιτυχημένη σειρά του HBO, εμπνευσμένη από τη σχέση του μεγιστάνα των Μέσων Ενημέρωσης Ρούμπερτ Μέρντοκ με τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του. Όπως και σε εκείνη την ιστορία, οι πλούσιοι απόγονοι ανταγωνίζονται κι εδώ μεταξύ τους, μόνο που στο «House of Guinness» οι νεαροί κληρονόμοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις μεταθανάτιες επιθυμίες του πατριάρχη τους, καθώς και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα – μεταξύ άλλων το κίνημα για την αποχή από το αλκοόλ και τις πολιτικές αναταραχές που τροφοδοτούνταν από την κυριαρχία της ευημερούσας προτεσταντικής ελίτ, στην οποία ανήκαν οι Γκίνες, επί της οικονομικά ασθμαίνουσας καθολικής πλειοψηφίας.

Ως γυναίκα, η Άννα, η μοναδική κόρη της οικογένειας Γκίνες, κληρονόμησε μόνο ένα συμβολικό ποσό, αλλά δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει τα οικογενειακά κεφάλαια για να βελτιώσει τη ζωή των φτωχών και των ασθενών στο Δουβλίνο και σε άλλα μέρη της Ιρλανδίας. Ο γιος Μπέντζαμιν επίσης στερήθηκε μια μεγάλη περιουσία, καθώς ο πατέρας του τον θεωρούσε αλκοολικό και αδύναμο να ηγηθεί της οικογένειας.

Δράση και πολιτική

Το «House of Guinness» αφορά μια οικογένεια που ασχολείται με το εμπόριο – επιτυχημένη ναι, αλλά αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να επεκτείνει περαιτέρω την επιχείρησή της και να αξιοποιήσει ένα μεγάλο εργατικό δυναμικό. Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης διαδραματίζεται στην Ιρλανδία (με τις αποβάθρες του Λίβερπουλ να υποκαθιστούν το ζυθοποιείο St James Gate) και δευτερευόντως στη Νέα Υόρκη, όπου ένα από τα ξαδέλφια των Γκίνες αποστέλλεται για να επιδιώξει τη διεθνή ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οι «Φενιάνοι», οι Ιρλανδοί επαναστάτες που θέλουν να απελευθερώσουν την Ιρλανδία από τη Βρετανία με ένοπλο αγώνα, στοχεύουν τα συμφέροντα της Guinness, όπως έκαναν και στην πραγματικότητα, αν και η εταιρεία ήταν γνωστή για την καλή μεταχείριση των εργαζομένων της, προσφέροντας τους μισθούς υψηλότερους από τον μέσο όρο, όπως και συντάξεις γήρατος.

Η δράση ξετυλίγεται στους βρώμικους χώρους της γιγαντιαίας ζυθοποιίας, στις αίθουσες χορού και τις επαύλεις του Δουβλίνου, καθώς και στην ερημωμένη ιρλανδική ύπαιθρο, δύο δεκαετίες μετά τον λιμό. Η αγάπη για την Ιρλανδία και τους Ιρλανδούς μπορεί να είναι μέρος της κληρονομιάς της προνομιούχας οικογένειας, όμως οι ίδιοι αναγκάστηκαν να συνωμοτήσουν και να ενστερνιστούν τη διαφθορά σε μία τεταμένη ιστορική περίοδο, προκειμένου να ευημερήσουν τόσο σε εμπορικό όσο και σε προσωπικό πλαίσιο. Εκείνη την εποχή κάθε επιχειρηματίας ήταν αδίστακτος αν ήθελε να επιβιώσει περπατώντας διαρκώς σε τεντωμένο σχοινί.

Όσο για την ίδια την Ιβάνα Λόουελ, κόρη της μυθιστοριογράφου Λαίδης Κάρολιν Μπλάκγουντ και προγονή του Αμερικανού ποιητή Ρόμπερτ Λόουελ που χάθηκε πρόωρα (όπως και η 18χρονη αδελφή της μετά από υπερβολική δόση ηρωίνης), θα λέγαμε ότι ήταν αναπόφευκτο να εμπνευστεί τις χαρές, τις ίντριγκες και τα πάθη των τηλεοπτικών Guinness, H συγγραφή αφενός κυλάει στο αίμα της, αφετέρου σχετίζεται με την ενεργή παιδική φαντασία της την περίοδο της μακράς παραμονή της σε κρύες, απομονωμένες επαύλεις στην Ιρλανδία και την Αγγλία, χωρίς τηλεόραση. «Διασκεδάζαμε λέγοντας ιστορίες», θυμάται η Λόουελ. Πώς να μην τις διηγηθεί μετά σε όλους;

INFO Η σειρά «House of Guinness» («Ο οίκος των Γκίνες») προβάλλεται στο Netflix από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC και The Hollywood Reporter