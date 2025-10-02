Η πολυαγαπημένη σειρά Peaky Blinders επιστρέφει στο BBC και το Netflix. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά θα αφηγείται την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys.

Οι δύο νέες σεζόν θα γυριστούν στα Digbeth Loc. Studios στο Μπέρμιγχαμ και θα έχουν ως σκηνικό την πόλη. Ο δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, Steven Knight, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders.

Για άλλη μια φορά, η σειρά θα έχει ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες των βομβαρδισμών του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή».

Τι θα δούμε στην επιστροφή του Peaky Blinders

Στη μεγάλη επιστροφή θα ταξιδέψουμε στη Βρετανία του 1953. Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και ατσάλι.

Σε μια νέα εποχή της σειράς του Steven Knight, ο αγώνας για την ιδιοκτησία του τεράστιου ανακατασκευαστικού έργου του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια βίαιη διαμάχη μυθικών διαστάσεων. Αυτή είναι μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους: με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται ακριβώς στο αιματοβαμμένο κέντρο της.

Σε κάθε περίπτωση το σύμπαν των Peaky Blinders δεν πρόκειται να κλείσει σύντομα. Η ιστορία της οικογένειας Shelby θα συνεχιστεί με νέες περιπέτειες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Αυτή η νέα σεζόν αναμένεται να προσφέρει μια συναρπαστική ματιά σε μια διαφορετική εποχή, γεμάτη κοινωνικές αναταραχές και εγκληματικές ίντριγκες. Με αυτόν τον τρόπο θα επεκτείνει το μύθο των Peaky Blinders σε μια νέα γενιά και μια νέα εποχή.