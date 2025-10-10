Η Σαρδηνία είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, κάτι που θέτει το ερώτημα: Πού πήγαν όλοι;

Όχι, οι τουρίστες, αυτοί είναι αρκετοί, αλλά οι ντόπιοι. Ο πληθυσμός του νησιού έπεσε στα 1,57 εκατομμύρια από 1,64 εκατομμύρια πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά οι μισοί ζουν στις δύο μεγαλύτερες αστικές περιοχές, ενώ τα μικρότερα χωριά και κωμοπόλεις ερημώνουν.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά. Ο κίνδυνος χωριά όπως το Μπαραντίλι να γίνουν φαντάσματα οδηγεί τις αρχές στο νησί να ψάχνουν τρόπους να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

Ένα ζευγάρι που μετακομίζει σε χωριό της Σαρδηνίας με λιγότερους από 3.000 κατοίκους μπορεί να λάβει έως 15.000 ευρώ για αγορά ή ανακαίνιση σπιτιού, έως 20.000 ευρώ για να ξεκινήσει μια επιχείρηση που θα δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας και μηνιαία επιδότηση 600 ευρώ για το πρώτο τους παιδί, συν 400 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί, μέχρι να κλείσουν τα 5 έτη.

Πριν 10 χρόνια το τελευταίο παιδί

Με μέσο όρο 1,18 παιδιά ανά γυναίκα, η Ιταλία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαρδηνία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό στην Ιταλία, με 0,91 παιδιά ανά γυναίκα. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός, οι γυναίκες θα έπρεπε να έχουν κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά.

Η υψηλή ανεργία στο νησί και οι καλύτερες προοπτικές εργασίας αλλού αφήνουν δεκάδες χωριά χωρίς νέους κατοίκους.

«Το τελευταίο παιδί γεννήθηκε εδώ πριν από 10 χρόνια», δήλωσε η Μαρία Άννα Καμέδα, δήμαρχος του Μπαραντίλι, του μικρότερου χωριού της Σαρδηνίας με πληθυσμό 76 κατοίκους.

Παρά τα κίνητρα κανείς δεν πάει

Παρά τα κίνητρα οι μετανάστες αγνοούν το νησί. Η Ρουμανία, η Σενεγάλη, το Μαρόκο, η Κίνα και η Ουκρανία είναι οι χώρες καταγωγής περίπου του μισού από τους 52.000 ξένους που ζουν στη Σαρδηνία, δηλαδή περίπου το 3,3% του πληθυσμού του νησιού. Ο εθνικός μέσος όρος είναι 8,9%.

Το 2022, ο αριθμός των ξένων που μετακόμισαν στη Σαρδηνία δεν κάλυψε ούτε το ένα τέταρτο της μείωσης του πληθυσμού που σημειώθηκε εκείνη τη χρονιά.

Ο ιταλικός δημογραφικός χειμώνας, που είναι ακόμα πιο δύσκολος στη Σαρδηνία, ανάγκασε πρόσφατα την δεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να επιτρέψει την είσοδο 500.000 ξένων εργαζομένων στη χώρα τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, η κατάρρευση του πληθυσμού παραμένει εμφανής σε μικρές κοινότητες όπως το Μπαραντίλι.

Πάνω από 30 χρόνια πριν, το χωριό έκλεισε το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο του, στο οποίο υπήρχαν 15 παιδιά.

Το Μπαραντίλι και τα γειτονικά χωριά υιοθέτησαν ένα περιστρεφόμενο σύστημα σχολείων, όπου τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε τρία διαφορετικά χωριά κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρωί τα παραλαμβάνει δωρεάν λεωφορείο. Η παρακολούθηση του γυμνασίου ή η πρόσβαση σε νοσοκομείο είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς και οι δύο υπηρεσίες βρίσκονται πάνω από 30 χιλιόμετρα μακριά.