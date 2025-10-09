Να επαναλάβει το θρίαμβο του περασμένου Μαρτίου θέλει η Εθνική Ελλάδος, απόψε (9/10, 21:45) στη Γλασκώβη, όταν και είχε επικρατήσει 3-0 της Σκωτίας και είχε πάρει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Αυτή τη φορά, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρωτιά στον όμιλο και θα τη στείλει απευθείας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του ομίλου της, η Εθνική ταξίδεψε πάνοπλη στη Σκωτία με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παντελίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση από τον ALPHA.

Η βαθμολογία του ομίλου