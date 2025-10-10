Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903–2004) υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης – ένας πρωτοπόρος γλύπτης που επαναπροσδιόρισε τη σχέση της τέχνης με τον δημόσιο χώρο.

Για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, διερεύνησε νέους τρόπους σύνδεσης της γλυπτικής με την αρχιτεκτονική, τη φύση και την κοινωνία, δημιουργώντας έργα που συνεχίζουν να καθορίζουν την αισθητική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας.

Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Ζογγολόπουλος συνδύασε τη βαθιά κλασική παιδεία με ένα τολμηρό, πρωτοποριακό πνεύμα. Υιοθέτησε την αφαίρεση ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, πειραματίστηκε με υλικά όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, το πλεξιγκλάς, το νερό και το φως, και ενσωμάτωσε την τεχνολογία και την κίνηση στο έργο του.

Τα εμβληματικά του έργα – όπως ο μνημειακός «Χορός του Ζαλόγγου», οι ποιητικές και κινητικές «Ομπρέλες», και τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά όπως το Cor-Ten – αποτελούν σήμερα τοπόσημα και σημεία αναφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Έχοντας εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως η Biennale της Βενετίας και του Σάο Πάολο, ο Ζογγολόπουλος απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Με την ίδρυση του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου το 2004, εξασφάλισε τη συνέχιση και διάδοση του έργου του στις επόμενες γενιές.

Σήμερα, το πρωτοποριακό του όραμα συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και κοινό, προσκαλώντας μας να δούμε την πόλη – και την τέχνη – μέσα από ένα νέο, δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πρίσμα.

Η Sianti Gallery, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου, παρουσιάζει στις 10 Οκτωβρίου 2025 μια έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο γλύπτη-ζωγράφο Γιώργο Ζογγολόπουλο, με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων από τον θάνατό του.

Η έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος – Ενότητα και Πολλαπλότητα» αναδεικνύει τη συνεχή εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, από τις αυστηρές γεωμετρικές συνθέσεις της δεκαετίας του ’60 έως την κινητική γλυπτική με φως και νερό των δεκαετιών ’70 και ’80, ενώ παρουσιάζει παράλληλα ζωγραφικά έργα – λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό – καθώς και μικρής κλίμακας γλυπτά και πολλαπλά, που εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα της εικαστικής του παραγωγής.

Info:

Sianti Callery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, 11634 Αθήνα

Εγκαίνια: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00

Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2025