5 το πρωί: Εκεχειρία στη Γάζα – Άφαντος ο δολοφόνος της Φοινικούντας – Πικρή ήττα για Ελλάδα στο Μουντιάλ
Το τέλος του πολέμου ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Χαμάς, αλλά και η κυβέρνηση του Ισραήλ, την ώρα που ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απειλούσε να ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου και ο αμερικανός πρόεδρος ονειρεύεται το Νόμπελ Ειρήνης.
1
Συμφώνησαν στο πρώτο σκέλος του σχεδίου Τραμπ, Ισραήλ και Χαμάς - Τι προβλέπει
- Η συμφωνία: Ισραήλ και Χαμάς «ενέκριναν» την πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας. «Αυτό σημαίνει πως όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.
- Οι δύο πλευρές: Αργότερα μέσα στη μέρα, ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς , Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά. «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια. Παράλληλα, αναταράξεις υπήρξαν στην κυβέρνηση του Ισραήλ, καθώς ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, προειδοποίησε ότι θα επιδιώξει την πτώση της κυβέρνησης, εάν η Χαμάς δεν διαλυθεί ολοκληρωτικά. Ωστόσο, το υπουργικό συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για την ειρήνη.
- Η συνεδρίαση: Στον Λευκό Οίκο έλαβε χώρα συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσε να γίνει αλλά σταματήσαμε τον πόλεμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη» αλλά και ότι ο ίδιος θα αναχωρήσει σύντομα για τη Μέση Ανατολή, όπου, μεταξύ άλλων, θα μιλήσει και στην Κνεσέτ.
2
Δίκη Βαλυράκη: Συγκλόνισαν οι καταθέσεις της οικογένειας του
- Σε εξέλιξη η δίκη: Με τις καταθέσεις του γιου του Σήφη Βαλυράκη, Γιάννη, και της χήρας του, Μίνας Παπαθεοδώρου, συνεχίστηκε χθες, Πέμπτη, η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ, τον Ιανουάριο του 2021. Για ανθρωποκτονία δικάζονται δύο ψαράδες.
- «Δεν ξεχνιέται»: Για την εικόνα που αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του μίλησε ο Γιάννης Βαλυράκης. «Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. […] Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία, μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ» κατέθεσε, δηλώνοντας «πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια».
- «Προσχεδιασμένη δολοφονία»: Ολοκληρώνοντας την κατάθεση της, η χήρα του πρώην υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου, δήλωσε την πεποίθηση της ότι «η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη». Η μάρτυρας επανέλαβε πως «υπήρχε κωλυσιεργία και άρνηση» των λιμενικών της Ερέτριας στη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ εκτίμησε πως ο άνδρας της λόγω των θέσεων του σε εθνικά θέματα δεν ήταν αρεστός σε πολλούς.
3
Αναζητείται για 5η μέρα ο δράστης στη Φοινικούντα
- Η διαδρομή: Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη, που σκότωσε δύο ανθρώπους στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τη διαδρομή να αποκαλύπτει πώς ο δολοφόνος ήταν πιθανότατα γνώστης της περιοχής. Ο δράστης μετά τη δολοφονία οδήγησε με το σκούτερ του περίπου 50χλμ, πέρασε από την Πύλο, έκανε μια παράκαμψη και έφτασε στο Κορυφάσι.
- Οι 5 αλλαγές στη διαθήκη: Το τελευταίο διάστημα, το θύμα είχε τροποποιήσει 5 φορές τη διαθήκη του. Μάρτυρας αναφέρει ότι «Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο».
- Το προφίλ του δράστη: Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, και μοναδικό μάρτυρα στο συμβάν, ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος, φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα, και ήταν κοντά στην ηλικία των 20. Μόλις μπήκε στο γαφείο του κάμπινγκ, ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα και μόλις ο 68χρονος απάντησε, ο δολοφόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε.
4
Κρίσιμη η σημερινή απονομή του Νόμπελ Ειρήνης
- Η απονομή: Σήμερα θα ανακοινωθεί το πολυσυζητημένο Νόμπελ Ειρήνης, σε μία περίοδο πολλαπλών πολεμικών μετώπων, είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το ποιος θα ακούσει το όνομά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται και φέτος, όπως και πέρυσι, να λάβει το βραβείο μία ομάδα, η οποία έχει συμβάλει σε βάθος χρόνου στον αγώνα για την αδελφοσύνη. Το βραβείο δίνεται σε κάποιον – ή κάποιους – που «κάνει το μεγαλύτερο ή το καλύτερο έργο για την αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών, για την κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και για τη διεξαγωγή ή και προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων».
- Πώς αύξησε τις πιθανότητες να το λάβει ο Τραμπ; Υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων, με τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, το οποίο είναι ένα πρώτο βήμα στο ειρηνευτικό σχέδιο της αμερικανικής διοίκησης, ενισχύεται προσωρινά η προοπτική του αμερικανού προέδρου να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση.
- Μπορεί να το πάρει ο Τραμπ; Η παρέμβαση του Τραμπ έγινε εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών ενώ το πρακτικό αποτέλεσμά της θα φανεί μετά από την ανακοίνωση του βραβείου. Η νορβηγική επιτροπή που εξετάζει τις υποψηφιότητες υποδέχεται τις σχετικές προτάσεις μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ενώ μπορεί να συμπεριλάβει ορισμένες, σε μια συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο. Κατά συνέπεια η υποψηφιότητα του Τραμπ θα πρέπει να κριθεί με βάση το έργο του κατά το πρώτο δεκαήμερο, το πολύ τις πρώτες 3-4 εβδομάδες της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο, δεδομένου ότι ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 2025.
5
Ήττα για την Εθνική στη Γλασκώβη - Μειώνονται οι πιθανότητες για το Μουντιάλ
- Η ήττα: Οδυνηρή ήττα γνώρισε η Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση. Κρίστι (64′), Φέργκιουσον (80′) και Ντάικς (90+3’) τα γκολ των γηπεδούχων.
- Η συνέχεια: Πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για την Εθνική μας, καθώς μετά και τη νίκη της Δανίας με 0-6 μέσα στη Λευκορωσία, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, την ώρα που Σκωτία και Δανία συγκατοικούν στην κορυφή με 7.
- Η νίκη του Παναθηναϊκού: Παράλληλα, στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά τελικά απέδρασε από τη Βιτόρια με το ροζ φύλλο αγώνα, καθώς με εύστοχο σουτ του Κέντρικ Ναν τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 84-86.
