Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ενδέχεται να έχουν εντοπίσει ίχνη της μηχανής με την οποία διέφυγε ο δράστης και να γνωρίζουν σε ποιον μπορεί να ανήκει.

Καθώς η δολοφονία και η διαφυγή σημειώθηκαν τη νύχτα, οι αστυνομικοί εστιάζουν τώρα στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν του εγκλήματος και των κινήσεων του δράστη.

Αυτόπτης μάρτυρας είναι ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος περιγράφει πως είδε τον ένοπλο να εισέρχεται στο κάμπινγκ, να προσπερνά τον επιστάτη και να πυροβολεί τον θείο του.

Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ο δράστης τον πυροβόλησε επίσης.

Δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν η έκτη σφαίρα, που κατέληξε σε τροχόσπιτο, προοριζόταν για τον ανιψιό.

Το προφίλ του δράστη

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι ο δράστης είναι άνδρας περίπου 20 ετών, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής και εξοικειωμένος με τα όπλα.

Χρησιμοποίησε πολεμικό περίστροφο παλαιού τύπου, με το οποίο σκότωσε τον 68χρονο με δύο σφαίρες και τον 62χρονο επιστάτη με τρεις. Ο τρόπος δράσης του δείχνει άνθρωπο έμπειρο ή εκπαιδευμένο στη χρήση όπλων — είτε λόγω κυνηγιού είτε στρατιωτικής θητείας.

Τα ερωτήματα

Αν και οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για οικογενειακές ή προσωπικές διαφορές, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι γιατί ο 68χρονος δεν κατήγγειλε στις Αρχές τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί τους τελευταίους μήνες. Προσπαθούσε να προστατεύσει κάποιον; Ή φοβόταν κάτι συγκεκριμένο;

Σύμφωνα με τον ανιψιό του, ο δράστης μιλούσε σπαστά ελληνικά και παρέμενε ψύχραιμος.

«Ήταν ανοιχτόχρωμος, φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ. Μπήκε στο γραφείο και ρώτησε “υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;”. Μόλις ο θείος μου απάντησε, έβγαλε το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Μία σφαίρα έπεσε προς το μέρος μου· πιστεύω πως με σημάδευε», κατέθεσε.

H διαθήκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση μάρτυρα–«κλειδί», σύμφωνα με τον οποίο ο 68χρονος είχε ζητήσει να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν το φονικό.

Ο επιχειρηματίας, όπως ανέφερε, του είπε: «Νομίζω έκανα το σωστό με αυτό που έκανα».

Λίγο πριν τη δολοφονία, φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να πουλήσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και να φύγει στο Μονακό — προορισμό όπου ταξίδευε κάθε χρόνο για διακοπές.

Ο ίδιος μάρτυρας υποστηρίζει ότι το θύμα ζούσε υπό καθεστώς φόβου, είχε ζητήσει να προμηθευτεί όπλο μετά την πρώτη επίθεση και τελικά απέκτησε μια καραμπίνα «με άλλο τρόπο», καθώς οι άδειες καθυστερούσαν.