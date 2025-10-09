Μία ημέρα από την επιστροφή του στους κοινοβουλευτικούς κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, άντεξε ο Δημήτρης Κυριαζίδης κι επανήλθε στο θέμα που τον είχε οδηγήσει σε διαγραφή, πριν από επτά μήνες, όταν είχε απευθυνθεί εντός της Βουλής στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της «άντε κάνε κανένα παιδί».

Σήμερα λοιπόν, από τη συχνότητα του OPEN, ο επανενταχθείς βουλευτής της ΝΔ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι η φράση εκείνη ήταν «ευχή» προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έγινε παραποίηση, είπα 11 λέξεις, αφαιρέθηκαν τρεις. Οι 11 λέξεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ευχή αλλά εκλήφθησαν από τον πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως ύβρη» είπε συγκεκριμένα ο κ. Κυριαζίδης.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα για το αν θα ζητήσει συγγνώμη από την κ. Κωνσταντοπούλου, την επόμενη φορά που θα συναντηθούν, απάντησε: «Πιστεύω ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη, θα της πω εντάξει, κατανοητό».

Για να δικαιολογηθεί, ο Δημήτρης Κυραζίδης ανέφερε ότι επί δύο χρόνια, μετά τα Τέμπη, άκουγε αυτός και οι συνάδελφοί του στη ΝΔ «καθημερινά, από το πρωί ως το βράδυ, ότι είμαστε δολοφόνοι, λαθρέμποροι, παιδεραστές, παιδόφιλοι. Ο τέταρτός μου γιος ταξίδευε από Θεσσαλονίκη. Μάθαμε για τη σύγκρουση (σ.σ. εννοεί στα Τέμπη), προσπαθούμε με τη γυναίκα μου να επικοινωνήσουμε όλο το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Μετά από δύο ώρες απάντησε ο Μάριος γιατί δεν έπιανε το τηλέφωνό τους. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν μπορεί να τις καταλάβει», ανέφερε ακόμη.

Εξάλλου, ερωτηθείς αν ήταν έκπληξη για αυτόν η επιστροφή του στην ΚΟ της ΝΔ, ο βουλευτής απάντησε: «Δεν ήταν έκπληξη το τηλεφώνημα να επιστρέψω, το ανέμενα και πιο μπροστά».