Στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης.

Σχετική ανακοίνωση έκανε από έδρας ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Κυριαζίδης είχε αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας όταν είχε εξαπολύσει σφοδρή, αήθη και προκλητική επίθεση κατά της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας της- την ώρα που βρισκόταν στο βήμα και μιλούσε -“ άντε κάνε κανένα παιδί”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η ΝΔ επιστρέφει στους 156 βουλευτές.