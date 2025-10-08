Η πρώτη αντίδραση της κυβερνητικής ηγεσίας στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ανοίγοντας, κατ΄αυτόν τον τρόπο, τον δρόμο για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ήταν ότι πρόκειται για εξελίξεις που «συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο -της Αριστεράς ή Κεντροαριστεράς»- και, άρα, «δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο», όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ένα 24ωρο αργότερα, φαίνεται ότι το κυβερνητικό «αφήγημα» άλλαξε, όπως τουλάχιστον έδειξε η επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για να σχολιάσει τα πεπραγμένα του παρελθόντος, ασκώντας ουσιαστικά κριτική στα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα, χωρίς, ωστόσο, να κάνει ονομαστική αναφορά στον προκάτοχό του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη είναι προφανές ότι στη δεύτερη «ανάγνωση» της πρωτοβουλίας Τσίπρα, που έγινε στο πρωθυπουργικό γραφείο, εκτιμήθηκε ότι δεν είναι σώφρων στρατηγική να υποτιμηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει στα πολιτικά πράγματα. Έτσι, επιλέχθηκε να γίνει επίκληση του «χαρτιού» της πολιτικής σταθερότητας, για να τονιστούν στο ακροατήριο των επιχειρηματιών που απευθυνόταν ο πρωθυπουργός, οι διαφορές ανάμεσα στο πριν και στο μετά της πολιτικής αλλαγής του 2019.

«Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Επενδύσεις, δίχως ασφαλές περιβάλλον. Ούτε, βεβαίως και εξέλιξη χωρίς κανόνες που θα τηρούνται σε συνθήκες ομαλότητας και κοινωνικής συνοχής», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία άσκησε έμμεση κριτική στη διακυβέρνηση από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ταυτόχρονα, θέλοντας να κάνει πιο «εύπεπτο» το μήνυμά του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές κρίσεις που ξεσπούν στην Ευρώπη, όπως εκείνη που σοβεί στη Γαλλία.

«Μόνον ισχυρές κυβερνήσεις»

Επισείοντας τον κίνδυνο «να ξαναφουντώνει ο λαϊκισμός, ο οποίος έχει τη δύναμη να μεταλλάσσει κάθε οικονομική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία», υποστήριξε ότι «η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική». Και, υπαινισσόμενος την περίοδο πριν το 2019, στηλίτευσε «τις περιπέτειες (που προκλήθηκαν) από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική».

«Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επιχειρηματολόγησε, λέγοντας ότι «μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται (ότι) οι αλλαγές, για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας, θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στον λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό». Κατά τον πρωθυπουργό, «όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμεραν δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κυβερνητικό σχέδιο «υπηρετεί τον στόχο να καταστεί η Ελλάδα χώρα, στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο «δεν μπορεί να το διεκδικήσει μόνη της καμία κυβέρνηση». Και πρόσθεσε ότι, «είτε θα το πετύχουμε μαζί, με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη και τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είτε θα επιστρέψουμε ξανά στη μιζέρια και στον μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του».