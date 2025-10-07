«Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα του.»

Με τον τρόπο αυτό σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. « Το ΠαΣοΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του και έχει μόνο έναν στόχο: Να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κι επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

«Ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης»

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «πιστεύω ότι η Κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται πραγματικά ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας. Ένα πολιτικό σχέδιο που θα φέρει τη χώρα μπροστά σε εξελίξεις, θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη, θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, με σεβασμό στο Κοινοβούλιο, με σεβασμό στους θεσμούς. Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν κριθεί και κάποιοι θα κριθούν στο μέλλον» συμπλήρωσε.

Και τόνισε ως προς τον ισχυρισμό του πρώην Πρωθυπουργού περί ιδιοτέλειας των κομμάτων της κεντροαριστεράς: «Το 41% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Είναι δύο χρόνια βουλευτής. Είχαμε την τραγωδία των Τεμπών. Η σύμβαση 717 πήρε πολλές παρατάσεις επί πρωθυπουργίας του. Είχαμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έγινε μια στρεβλή νομοθέτηση επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου. Ποιος είναι ιδιοτελής; Αυτός που είναι στη Βουλή και μάχεται για όλα αυτά, ασκεί αντιπολίτευση και έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχω κάνει προσωπικά ή εκείνος που επί δύο χρόνια στη Βουλή δεν έβγαλε μια λέξη;».